Kirby: Planet Robobot : le hit 3DS pourrait revenir en 2025 sur Nintendo Switch

2025 sera l'année de la Nintendo SWITCH 2.

On sait dans tous les cas que Nintendo devrait faire les présentations avec la prochaine Switch, d'ici mars 2025.

D'ici là, Nintendo devrait continuer à alimenter la Switch actuelle avec des remakes de titres ayant déjà fait leurs preuves comme Donkey Kong Country Returns HD et Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Et si on en croit Nate The Hate, un "insider" spécialiste en rumeurs, on peut s'attendre à au moins un autre remake pour la Switch en 2025, celui de Kirby : Planet Robobot.

Pour mémoire, Kirby : Planet Robobot est un des deux Kirby inédits sortis sur 3DS avec Kirby Triple Deluxe.

On sait déjà que Nintendo a redéposé il y a peu la marque Kirby Triple Deluxe ce qui pouvait laisser penser à l'éventualité d'un remake.

Quoiqu'il en soit, les deux jeux sont très bons, et même s'ils font une utilisation intelligente de l'effet 3D sans lunettes qui sera impossible à retranscrire sur Nintendo Switch, à la rédaction, on est tout à fait preneur pour un retour de l'un comme de l'autre.

En attendant que cette rumeur soit confirmée ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Gonintendo