Kirby's Return To Dreamland Deluxe : pourquoi les développeurs ont-ils ajouté un contour autour des personnages dans le remake ?

Sorti en février dernier, Kirby's Return to Dream Land Deluxe est une "nouvelle version" du Kirby's Adventure Wii sorti en 2011 agrémenté de quelques nouveautés dont des mini-jeux, de nouveaux pouvoirs et même de nouveaux niveaux avec L'Epilogue de Magolor (voir là). Evidemment, le jeu a aussi vu ses graphismes réhaussés en Haute définition. Si vous avez joué aux deux jeux, vous avez aussi sans doute remarqué que contrairement au titre d'origine, les personnages du jeu sont en cel-shading, c'est à dire qu'ils ont des contours comme redessinés au crayon. C'est un petit changement qui a d'ailleurs été diversement apprécié.

Grâce à une interview des développeurs publiés par le média japonais Nintendo Dream (et traduite par Nintendo Everything), on apprend que ce choix est le résultat d'une longue réflexion. D'un côté, les développeurs voulaient se distinguer des opus précédents, notamment des jeux 3DS, Kirby Triple Deluxe et Kirby : Planet Robobot mais aussi et surtout de Kirby Star Allies, disponible sur Nintendo Switch. L'idée étant que les joueurs distinguent du premier coup d'œil les deux jeux et ne les confondent pas même si, à l'arrivée, ils se ressemblent finalement beaucoup.

Les développeurs voulaient aussi aider les joueurs à mieux retrouver leur personnage à l'écran lorsqu'ils jouent à plusieurs et le cel-shading semblait un bon moyen pour y arriver... Ne croyez cependant pas qu'ils ont simplement noirci les contours des personnages. Ils n'ont d'ailleurs pas utilisé la technique de cel-shading habituelle et ont travaillé "très dur" pour arriver à un résultat satisfaisant. Le Directeur général, Shinya Kumazaki explique que "les graphismes en cel-shading peuvent parfois être un peu flous" sur les anciennes consoles avec un risque de pixellisation. Dans Kirby's Return to Dream Land Deluxe, même si on ne le remarque pas de prime abord, le contour des personnages "n'est pas simplement une ligne noire épaisse tracée autour des modèles, mais il comporte également une légère gradation qui lui permet de se fondre dans la masse". Ainsi, même si on regarde les personnages de très près "il reste magnifique, chaque personnage ayant des contours qui ressemblent presque à une œuvre d'art ou à un autocollant, ce qui fait vraiment ressortir la beauté".

Pour juger par vous-même, retrouvez ci-dessous des images et des vidéos des deux jeux. Retrouvez aussi l'intégralité de l'interview de l'équipe de Kirby's Return to Dream Land Deluxe sur Nintendo Everything. Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Kirby's Return to Dream Land Deluxe est disponible depuis le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.Lire notre test complet ICI

