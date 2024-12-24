Call of Duty : une annonce imminente sur Nintendo Switch ?

Call of Duty est une des grosses franchises de jeux vidéo qui fait toujours défaut aux consoles Switch.

Mais c'est à priori sur le point de changer.

Cela fait déjà plusieurs années que Microsoft déclare vouloir porter Call of Duty sur Nintendo Switch mais le temps passe et rien de concret n'est annoncé.

Il y a quelques semaines , des rumeurs ont prétendu que le développement du "Call of Duty de la Switch" était terminé (sans pour autant préciser le titre du jeu) et, aujourd'hui, il se pourrait bien qu'une annonce se prépare. En effet, il semblerait que la dernière mise à jour du lanceur centralisé de Call of Duty mentionne désormais Nintendo comme plateforme, au même titre que Sony, Microsoft ou encore Steam.

Alors, faut-il s'attendre à une annonce imminente ?

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

