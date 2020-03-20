Nintendo Switch 2

Animal Crossing : New Horizons : des fonds d'écrans gratuits pour annoncer l'arrivée cette semaine de la mise à jour gratuite et de la mise à niveau Switch 2

Par rifraff - Il y a 15 heures

C'est l'évenement de la semaine. Animal Crossing : New Horizons s'offre une "grosse" mise à jour gratuite, une Nintendo Switch 2 Edition et  une mise à niveau à 4,99€ (si vous possédez déjà le jeu sur Switch 1).

Pour fêter ça, Nintendo vous offre un fond d'écran spécial à obtenir gratuitement sur My Nintendo.

Pour rappel, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition et la mise à jour gratuite débarquent le 15 janvier 2025. Voir aussi notre test complet et nos vidéos exclusives.

Et aussi : ACNH - Liste et rôle des amiibo Zelda compatibles avec la mise à jour gratuite

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com

Animal Crossing : New Horizons
Nintendo

  • 20 mars 2020
  • 20 mars 2020
  • 20 mars 2020
ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition
Nintendo
Nintendo

  • 15 janvier 2026
  • 15 janvier 2026
  • 15 janvier 2026

Sur le même sujet

6
Image news
Animal Crossing : New Horizons - Un robot créé avec une imprimant...
4
Image news
Animal Crossing ! New Horizons - Attention ! Les voleurs et les p...
6
Image news
Animal Crossing : New Horizons - La Màj 1.1.4 met un coup de frei...