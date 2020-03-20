Animal Crossing : New Horizons : des fonds d'écrans gratuits pour annoncer l'arrivée cette semaine de la mise à jour gratuite et de la mise à niveau Switch 2

Nintendo Switch 2
Par rifraff - Il y a 15 heures
C'est l'évenement de la semaine. Animal Crossing : New Horizons s'offre une "grosse" mise à jour gratuite, une Nintendo Switch 2 Edition et une mise à niveau à 4,99€ (si vous possédez déjà le jeu sur Switch 1).
Pour fêter ça, Nintendo vous offre un fond d'écran spécial à obtenir gratuitement sur My Nintendo.
Pour rappel, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition et la mise à jour gratuite débarquent le 15 janvier 2025. Voir aussi notre test complet et nos vidéos exclusives.
Et aussi : ACNH - Liste et rôle des amiibo Zelda compatibles avec la mise à jour gratuite
