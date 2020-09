Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 38 en France - Super Mario 3D All-Stars réquisitionne le podium

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 38 (du 11 au 18 septembre ) qui nous est proposé, avec cette fois-ci Super Mario 3D All-Stars qui braque ce podium.

En effet, un nouvel arrivant fait son entrée et dérobe la première place de ce top et qui n'est autre que Super Mario 3D All-Stars qui compile les 3 premiers Super Mario en 3D (Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy). Si cela vous intéresse retrouvez notre test ici. Encore une fois nous retrouvons en seconde position cette semaine Animal Crossing : New Horizons qui n'est autre que le hit de cette année du côté de la Nintendo Switch. En troisième position Marvel's Avengers qui conserve sa place dans ce top depuis sa sortie suivit de EFootball Pro Evolution Soccer 2021 qui, si vous ne saviez pas, est une season update cette année plutôt qu'un standalone afin que la série revienne en force en 2021. Et pour finir c'est Mario Kart 8 Deluxe qui se place à la cinquième place de ce podium hebdomadaire. Nintendo qui reste au top de sa forme encore une fois cette semaine.