Animal Crossing : New Horizons : comparaison des versions Nintendo Switch vs. Nintendo Switch 2

Ca se confirme... Il semblerait bien que Nintendo ait décidé d'utiliser la Switch 1 pour achalander le catalogue de la Switch 2 comme la firme l'avait fait avec la Wii U pour la Switch 1. Petite différence cependant, les versions Deluxe de la console précédente ont laissé la place aux Nintendo Switch 2 Edition.

C'est pratique, à défaut d'être enthousiasmant, surtout pour celles et ceux qui suivent Nintendo depuis longtemps.

Dernier titre Switch en date à passer sur Switch 2 : Animal Crossing : New Horizons, le deuxième jeu Switch le plus vendu avec 48,62 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Accompagnée par une mise à jour gratuite (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), la Nintendo Switch 2 Edition d'Animal Crossing : New Horizons apporte quelques timides "améliorations" comme la possibilité de jouer à 12 , d'utiliser la caméra USB-C et même le micro intégré de la console (grâce à un nouvel objet, le mégaphone) ou encore le mode souris des Joy-Con 2. Par ailleurs en mode télé, il est possible de jouer en 4K (sachant que les graphismes, sinon, sont les mêmes et que la fréquence d'images reste plafonnée à 30 fps ).

A l'arrivée, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition est quasiment identique au jeu d'origine (à quelques temps de chargement près), ce qui forcément est un peu décevant, surtout que la mise à niveau n'est pas gratuite et coûte 4,99€.

Pour vous en convaincre (ou pas) vous pouvez vous amuser à jouer au jeu des différences, en regardant la vidéo de comparaison des deux versions ci-dessous.

Pour rappel, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition et la mise à jour gratuite sont disponibles depuis le 15 janvier 2025 . Voir aussi notre test complet de la version originale et nos vidéos exclusives.

