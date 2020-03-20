Animal Crossing : New Horizons : détail de la mise à jour gratuite 3.0.0 et de la Nintendo Switch 2 édition
Sorti en mars 2020 sur Nintendo Switch 1, Animal Crossing : New Horizons est un jeu emblématique de la période du confinement quasi mondial décrétée suite au COVID qui a permis a de très nombreux joueurs de s'évader et de passer le temps en se créant un petit monde à part.
Amélioré au fil de nombreuses mise à jour, le jeu est un des gros succès de la première Switch. Cependant, près de six ans plus tard, la folie est un peu retombée... Pour nous inciter à retourner dans notre île et séduire de nouveaux joueurs, Nintendo vient de lancer une "grosse" mise à jour gratuite qui apporte pas mal de nouveautés à Animal Crossing : New Horizons ainsi qu'une Nintendo Switch 2 Edition (ou une mise à niveau à 4,99€ si vous possédez déjà le jeu sur Switch 1) qui améliore notamment, la résolution, inclut un mode souris et la possibilité de jouer à 12 simultanément.
Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous els notes de mise à jour.
Dernière mise à jour : version 3.0.0 (publiée le 14 janvier 2026)
Mises à jour générales (Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch)
- Les nouveaux contenus et fonctionnalités annoncés précédemment ont été ajoutés.
- Il est désormais possible de fabriquer jusqu'à 10 objets simultanément si vous disposez de suffisamment de matériaux.
- Les objets stockés chez vous peuvent désormais servir de matériaux de bricolage.
- L'application Créations comprend désormais une page où vous pouvez consulter les demandes de bricolage de l'hôtel et les objets demandés par Tom Nook au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.
- Les objets obtenus en se connectant à Animal Crossing: Pocket Camp peuvent désormais toujours être commandés auprès de Nook Shopping.
- Il est désormais possible de commander des articles Super Mario Bros. sur Nook Shopping sans avoir besoin de les lier à un compte Nintendo.
- Lorsque vous êtes à l'extérieur sur une île, maintenir le bouton L enfoncé vous permet de vous déplacer tout en faisant face à la même direction.
- Lorsqu'elle modifiera la mélodie de l'île au service des résidents, Marie suggérera désormais des mélodies recommandées, y compris la mélodie originale de l'île.
- Lors du changement du drapeau de l'île auprès du Bureau des résidents, vous pouvez désormais revenir au design original d'origine, celui en vigueur lors de la création de l'île.
- Vous pouvez désormais acheter jusqu'à 50 kits de personnalisation à la fois chez Nook's Cranny.
- Plusieurs articles, dont les flocons de neige, peuvent désormais être vendus dans la boîte de dépôt de la Boutique Nook.
- Vous recevrez une perle à chaque fois que vous offrirez une coquille Saint-Jacques à Pascal.
- Vous pouvez désormais demander à Racine d'enlever les mauvaises herbes lorsqu'il y en a 30 ou plus sur votre île, que ce soit sur l'île de Joe ou lors de ses visites.
- Les frais pour demander à Racine d'enlever les mauvaises herbes ont été réduits.
- De nouveaux conseils ont été ajoutés à l'application Island Life 101.
- Des tâches supplémentaires pour gagner des Miles Nook ont été ajoutées en plus des nouvelles fonctionnalités.
- L'ordre de certains articles issus de collaborations a été mis à jour dans les catalogues utilisés pour les studios photo et la décoration hôtelière.
- D'autres ajustements et corrections ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Mises à jour spécifiques à la Nintendo Switch 2
- Correction d'un problème où le son de démarrage de Nook Shopping sur smartphone ne se lisait pas correctement.
Mises à jour de NookLink (application Nintendo Switch)
- Ajout de nouveaux articles au journal de l'île.
- Le catalogue prend désormais en charge les nouveaux articles ajoutés dans la version 3.0.0.
Remarque : Un abonnement payant à Nintendo Switch Online et un smartphone compatible avec l’application Nintendo Switch installée sont requis pour utiliser ce service.
Spécificités de la version Switch 2 d'Animal Crossing : New Horizons
- Compatibilité avec le mode souris des Joy-Con 2
- Nouvel objet en jeu qui utilise le micro intégré de la console : le mégaphone
- Multijoueur amélioré : jouez à 12 en ligne !
- Compatibilité avec CameraPlay via une caméra USB-C compatible (vendue séparément)
- Définition jusqu'à 4K en mode téléviseur
