Animal Crossing : New Horizons : détail de la mise à jour gratuite 3.0.0 et de la Nintendo Switch 2 édition

Sorti en mars 2020 sur Nintendo Switch 1, Animal Crossing : New Horizons est un jeu emblématique de la période du confinement quasi mondial décrétée suite au COVID qui a permis a de très nombreux joueurs de s'évader et de passer le temps en se créant un petit monde à part.

Amélioré au fil de nombreuses mise à jour, le jeu est un des gros succès de la première Switch. Cependant, près de six ans plus tard, la folie est un peu retombée... Pour nous inciter à retourner dans notre île et séduire de nouveaux joueurs, Nintendo vient de lancer une "grosse" mise à jour gratuite qui apporte pas mal de nouveautés à Animal Crossing : New Horizons ainsi qu'une Nintendo Switch 2 Edition (ou une mise à niveau à 4,99€ si vous possédez déjà le jeu sur Switch 1) qui améliore notamment, la résolution, inclut un mode souris et la possibilité de jouer à 12 simultanément.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous els notes de mise à jour.

Dernière mise à jour : version 3.0.0 (publiée le 14 janvier 2026)

Mises à jour générales (Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch) Les nouveaux contenus et fonctionnalités annoncés précédemment ont été ajoutés.

ont été ajoutés. Il est désormais possible de fabriquer jusqu'à 10 objets simultanément si vous disposez de suffisamment de matériaux.

Les objets stockés chez vous peuvent désormais servir de matériaux de bricolage.

L'application Créations comprend désormais une page où vous pouvez consulter les demandes de bricolage de l'hôtel et les objets demandés par Tom Nook au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Les objets obtenus en se connectant à Animal Crossing: Pocket Camp peuvent désormais toujours être commandés auprès de Nook Shopping.

Il est désormais possible de commander des articles Super Mario Bros. sur Nook Shopping sans avoir besoin de les lier à un compte Nintendo.

Lorsque vous êtes à l'extérieur sur une île, maintenir le bouton L enfoncé vous permet de vous déplacer tout en faisant face à la même direction.

Lorsqu'elle modifiera la mélodie de l'île au service des résidents, Marie suggérera désormais des mélodies recommandées, y compris la mélodie originale de l'île.

Lors du changement du drapeau de l'île auprès du Bureau des résidents, vous pouvez désormais revenir au design original d'origine, celui en vigueur lors de la création de l'île.

Vous pouvez désormais acheter jusqu'à 50 kits de personnalisation à la fois chez Nook's Cranny.

Plusieurs articles, dont les flocons de neige, peuvent désormais être vendus dans la boîte de dépôt de la Boutique Nook.

Vous recevrez une perle à chaque fois que vous offrirez une coquille Saint-Jacques à Pascal.

Vous pouvez désormais demander à Racine d'enlever les mauvaises herbes lorsqu'il y en a 30 ou plus sur votre île, que ce soit sur l'île de Joe ou lors de ses visites.

Les frais pour demander à Racine d'enlever les mauvaises herbes ont été réduits.

De nouveaux conseils ont été ajoutés à l'application Island Life 101.

Des tâches supplémentaires pour gagner des Miles Nook ont ​​été ajoutées en plus des nouvelles fonctionnalités.

L'ordre de certains articles issus de collaborations a été mis à jour dans les catalogues utilisés pour les studios photo et la décoration hôtelière.

D'autres ajustements et corrections ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu. Mises à jour spécifiques à la Nintendo Switch 2 Correction d'un problème où le son de démarrage de Nook Shopping sur smartphone ne se lisait pas correctement. Mises à jour de NookLink (application Nintendo Switch) Ajout de nouveaux articles au journal de l'île.

Le catalogue prend désormais en charge les nouveaux articles ajoutés dans la version 3.0.0. Remarque : Un abonnement payant à Nintendo Switch Online et un smartphone compatible avec l’application Nintendo Switch installée sont requis pour utiliser ce service.

Spécificités de la version Switch 2 d'Animal Crossing : New Horizons

Compatibilité avec le mode souris des Joy-Con 2

Nouvel objet en jeu qui utilise le micro intégré de la console : le mégaphone

Multijoueur amélioré : jouez à 12 en ligne !

Compatibilité avec CameraPlay via une caméra USB-C compatible (vendue séparément)

Définition jusqu'à 4K en mode téléviseur

Pour rappel, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition et la mise à jour gratuite débarquent le 15 janvier 2025 .

