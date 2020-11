Animal Crossing : New Horizons - découvrez dès maintenant un résumé en vidéo de ce qu'il vous attend pour ce mois de novembre

Vous voulez un court résumé des choses sur Animal Crossing : New Horizons ce mois-ci ? Alors c'est ici que ça ce passe. En effet, nous sommes le mois de novembre et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Avant de s'y préparer nous vous proposons un résumé ce que qu'il vous attend actuellement sur votre île pour ce mois-ci.

Un mois marqué par le retour des araignées mais aussi l'arrivée de nouveaux poissons, d'insectes et notamment des champignons et des feuilles d'érable. Bref, une multitude d'activités vous attendent dès maintenant dans Animal Crossing : New Horizons. Retrouvez ci-dessous un court résumé du contenu pour le mois de novembre.

Pour rappel, la mise à jour spéciale Noël est attendue avant la fin du mois. Alors restez connecté sur Nintendo-Master pour ne rien manquer.

Source : Youtube