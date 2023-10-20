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Alarmo : Le réveil musical de Nintendo reçoit une mise à jour Super Mario Bros. Wonder - Tous les détails

Par rifraff - Il y a 1 heure

Alors que Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel vient de débarquer sur Nintendo Switch 2, on apprend que Le réveil musical de Nintendo : Alarmo, l'étonnant réveil de Nintendo sorti en octobre 2024 vient de recevoir une mise à jour et vous pourrez désormais rythmer votre journée au sons et musiques issus de Super Mario Bros. Wonder 

Au programme, 7 nouvelles sonneries tirés des meilleurs niveaux de Super Mario Bros. WONDER :

  1. Premiers pas au Royaume des Fleurs
  2. Parade Piranha
  3. Serpattes des neiges
  4. Epreuves intermédiaires
  5.  Danse Ninji
  6.  Cimetières des Dragons
  7. Loup fantôme

Pour rappel, Le réveil musical de Nintendo : Alarmo dispose désormais de 67 sonneries différentes tirées de 11 jeux : Nintendo : Kirby et le Monde OubliéAnimal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4, Ring Fit Adventure, Mario KART 8 Deluxe et Super Mario Bros. Plus d'infos avec notre premier avis à lire ici

Pour en savoir plus sur la version Switch 2 de SUPER MARIO BROS. WONDER,, notre test est à lire ICI.

NOTRE TEST D'ALARMO : BIG N IS WATCHING YOU

Voir aussi :

Super Mario Bros. WONDER
Nintendo

  • 20 octobre 2023
  • 20 octobre 2023
  • 20 octobre 2023
Le réveil musical de Nintendo : Alarmo
Nintendo

  • 09 octobre 2024
  • 09 octobre 2024
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Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel
Nintendo

  • 26 mars 2026
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