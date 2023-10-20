Alarmo : Le réveil musical de Nintendo reçoit une mise à jour Super Mario Bros. Wonder - Tous les détails
Alors que Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel vient de débarquer sur Nintendo Switch 2, on apprend que Le réveil musical de Nintendo : Alarmo, l'étonnant réveil de Nintendo sorti en octobre 2024 vient de recevoir une mise à jour et vous pourrez désormais rythmer votre journée au sons et musiques issus de Super Mario Bros. Wonder
Au programme, 7 nouvelles sonneries tirés des meilleurs niveaux de Super Mario Bros. WONDER :
- Premiers pas au Royaume des Fleurs
- Parade Piranha
- Serpattes des neiges
- Epreuves intermédiaires
- Danse Ninji
- Cimetières des Dragons
- Loup fantôme
Pour rappel, Le réveil musical de Nintendo : Alarmo dispose désormais de 67 sonneries différentes tirées de 11 jeux : Nintendo : Kirby et le Monde Oublié, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4, Ring Fit Adventure, Mario KART 8 Deluxe et Super Mario Bros. Plus d'infos avec notre premier avis à lire ici
Pour en savoir plus sur la version Switch 2 de SUPER MARIO BROS. WONDER,, notre test est à lire ICI.
NOTRE TEST D'ALARMO : BIG N IS WATCHING YOU
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