Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel est disponible sur Nintendo Switch 2

Alors que nous sommes à quelques jours de la sortie du Film Super Mario Galaxy, et que nous attendons les informations sur le prochain jeu Mario exclusif à la Nintendo Switch 2, Nintendo nous propose de repartir au Royaume des Fleurs avec la sortie de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. Proposé dès à présent sur la nouvelle console de Nintendo, cette édition propose le jeu de base Super Mario Bros. Wonder avec une amélioration des performances techniques, accompagné par la nouvelle mise à jour Rendez-vous au parc Bellabel qui rajoute du contenu additionnel à l'aventure de base. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test est disponible dans nos colonnes.

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition Nouveau contenu : mini-jeux, défis, objets à collectionner et combats de boss

Nouveau personnage jouable : Harmonie

Une nouvelle façon de jouer en coop locale avec le Luma allié

Définition jusqu'à 4K en mode téléviseur

Prise en charge GameShare

Compatibilité avec le mode souris des Joy-Con 2 en coop

Jeu Nintendo Switch : Super Mario Bros. Wonder

Source : Nintendo