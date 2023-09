Super Mario Bros. Wonder se dévoile avec une session de 20 minutes de gameplay du Nintendo Treehouse Live

Peu après la diffusion du Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) toute l'équipe du Nintendo Treehouse Live s'est réunie afin de nous faire découvrir près de 20 minutes de gameplay inédit. Retrouvez cette vidéo ci-dessous dans laquelle on retrouve les modes solo et multi de Super Mario Bros. Wonder

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

