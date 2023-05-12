Zelda Tears of The Kingdom : les deux éditions de la Master Sword corrompue "taille réelle" en précommande - Prix et détails

Souvenez-vous, il y a quelques jours , nous vous présentions une réplique grandeur nature de la Master Sword corrompue de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom créée par First 4 Figures

Si ce bel objet vous intéresse, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes et vous avez le choix entre deux éditions : une, "standard" et l'autre, "exclusive".

Dans les deux cas, il s'agit toujours de la Master Sword altérée grandeur nature, présentée sur un socle de miasmes duquel on peut la retirer.

L'édition "exclusive" comprend en plus des fonctions LED permettant d'éclairer la lame (même retirée du socle) mais aussi les flammes de miasmes, de façon statique ou animée. Pour voir cette édition d'un peu plus près, retrouvez la vidéo de présentation sur cette page. Pour plus de détails, retrouvez aussi la description complète et quelques images. Quant au prix...

Notez que les deux éditions ne seront disponibles et envoyées que fin 2026 . Vous pouvez choisir de payer dès à présent l'intégralité ou 10% du prix et le reste à la sortie ou encore en étalant les paiements sur dix mois .

First 4 Figures est fier de présenter sa dernière figurine de collection en résine, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Decayed Master Sword Life-Size Statue. La Master Sword corrompue est une version détériorée de l'arme originale. Sa détérioration provient des miasmes qui règnent sous le château d'Hyrule, qui a également gravement affaibli Link en drainant sa santé et son endurance et en détruisant son bras droit. La statue s'inspire de la scène où l'épée de légende est brisée par les miasmes lors de la résurrection de Ganondorf sous le château d'Hyrule. Cette statue grandeur nature représente l'épée de légende altérée debout, avec l'énergie sombre des miasmes qui s'étend vers le haut depuis la base en résine et enveloppe les parties corrodées de la lame. La poignée est en métal, la lame est en ABS durable et l'épée peut être détachée de la base. L'édition exclusive de la statue comprend des fonctions d'éclairage LED pour la partie intacte de la lame et la ténèbres sur la base. En appuyant sur le bouton doré situé près de la garde de l'épée, vous activez l'éclairage de la lame, qui peut être statique ou animé et reste allumé même lorsque l'épée est retirée de la base. La statue grandeur nature de l'épée de légende corrompue de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (édition exclusive) comprend les éléments suivants : Socle en résine très détaillé inspiré du style artistique de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

L'épée Master Sword (lame en ABS avec poignée en métal) est détachable du socle.

Fonctions d'éclairage LED pour l'épée et les miasmes sur le socle.

Numérotation en édition limitée.

Carte d'authentification. Statue avec socle : Largeur : 26.5 cm

Hauteur : 71.3 cm

Poids : 5 kg Les numéros de statues seront attribués de manière aléatoire. Il n'y a pas de politique du premier arrivé, premier servi lors de l'attribution des numéros de statues. *Prototype illustré. Le produit final peut être légèrement différent. Les détails du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Alors, allez-vous craquer ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

