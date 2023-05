Zelda Tears of the Kingdom VS Zelda Breath of The Wild : comparaison monde, textures, FPS, distance d'affichage, performances...

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti hier et on n'a pas fini d'en parler ! Le jeu est tout simplement extraordinaire et semble se bonifier avec le temps passé à jouer. C'est dans tous les cas, un grand jeu qui va vous prendre énormément de temps. Attendez-vous à y jouer pendant des mois- d'autant plus qu'on peut extrapoler sur un futur pass d'extension... Cependant, il est clair que le jeu reprend aussi énormément d'éléments de The Legend of Zelda Breath of The Wild à commencer par la carte même si celle-ci a été totalement retravaillée mais aussi une partie de son bestiaire (comme les cyclopes géants, les Lynels...) les relais, les sanctuaires, etc. Le jeu n'est peut-être pas aussi novateur que son aîné et chaque joueur aura sans doute sa préférence. Par ailleurs, la technique du jeu est souvent pointée du doigt. On est loin d'un ratage comme celui constaté avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet mais c'est tout de même un point qui divise.

Pour voir de quoi on parle, Digital Foundry a passé au crible The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom dans une vidéo à retrouver ci-dessous. On découvre qu'en mode télé, le jeu affiche une résolution oscillant entre 720p et 900P alors qu'en mode portable, elle est plafonnée à 720p . Le jeu est fluide et ses performances sont désormais constantes en 30 Fps (depuis la mise à jour "day-one"). Et si certaines cinématiques ont un rendu "médiocre" (sauf celles en temps réel) le son surround 5.1 du jeu est extraordinaire. Par ailleurs, le site relève que le jeu est vraiment magnifique sur l'écran de la Nintendo Switch - Modèle OLED.

Rappelons qu'il y a quelques mois , les spécialistes de Digital Foundry avaient décortiqué les images d'un trailer du jeu et expliqué que d'après eux, ces images ne pouvaient provenir d'un jeu tournant sur la Nintendo Switch actuelle (voir ici). A l'époque nous étions nombreux à penser que Nintendo allait utiliser le jeu pour lancer sa nouvelle console. Finalement, Nintendo en aura décidé autrement. Pour autant, Digital Foundry persiste et signe et continue de dire que les images des premiers trailers (ceux qui ne sont pas numérotés) ne correspondent pas à la réalité du jeu, ce qui pourrait donc laisser penser qu'il existe une autre version du jeu tournant sur une console plus puissante.

Pour aller plus loin, la chaîne Youtube ElAnalistaDeBits a préparé une petite vidéo de comparaison entre The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et The Legend of Zelda Breath of The Wild pour voir ce qui les rapproche et les différencie. La vidéo passe ainsi en revue, les performances, la distance d'affichage, la résolution, les effets ainsi que différents endroits d'Hyrule. Retrouvez les deux vidéos en question ci-dessous et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre revue de presse ICI.

