Zelda Breath of the Wild : Player 5 pulvérise son record de speedrun Any%

Le speedrunneur bien connu Player 5 continu sa quête autour de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild en essayant de le terminer le plus vite possible. La dernière fois que nous vous en avions parlé, il en était à 25 minutes et 6 secondes et détenait donc le record du monde de speedrun Any% (la catégorie première du speedrun demandant simplement de terminer le jeu par n'importe quel moyen.) Depuis, il n'a cessé d'améliorer son temps, réussissant à rogner quelques précieuses secondes ici ou là (voir les détails sur speedrun.com.) Et c'est encore ce qu'il a réussi à faire. Player 5 a en effet expédier le jeu en 24 minutes et 15 secondes . A ce stade, Player 5 pense qu'il peut encore aller plus loin et même passer sous la barre des 24 minutes... Pour découvrir comment il a fait, retrouvez la vidéo de son exploit ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife