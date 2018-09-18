Virtual Boy : 5 nouveaux jeux disponibles via le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel - Tous les détails
Dès aujourd'hui, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, ayant préalablement acheté un des casques Virtual Boy disponibles sur le store de Nintendo peuvent jouer à cinq nouveaux titres Virtual Boy : V-Tetris, Jack Bros.,Space Invaders: Virtual Collection, Virtual Bowling et Vertical Force. Retrouvez le détail de ces jeux ainsi que le trailer d'annonce de leur arrivée dans les Nintendo Classics.
Jack Bros.!
Ce jeu d'action pour Virtual Boy, sorti en 1995, met en scène Jack et sa sœur, trois frères fées, venus dans le monde des humains pour Halloween. Soudain, ils réalisent qu'il ne leur reste qu'une heure avant que la porte du monde féerique ne se referme. Guidés par une fée, ils doivent alors emprunter un raccourci périlleux… Récupérez toutes les clés disséminées dans le donjon pour ouvrir la sortie et accéder à l'étage inférieur. Outre le suspense haletant du temps imparti, le jeu propose divers éléments, comme des niveaux à résoudre et des combats contre de redoutables ennemis, pour une expérience à la fois amusante et captivante.
V-Tetris
Ce jeu de puzzle et d'action pour Virtual Boy est sorti en 1995. Il s'agit d'un jeu de Tetris où vous empilez des Tetriminos (blocs Tetris®) pour former des lignes complètes et les éliminer. Outre le Tetris classique, ce jeu propose également le « Loop Tetris® », qui permet d'éliminer 5 lignes ou plus simultanément en utilisant astucieusement la boucle du plateau.
Space Invaders: Virtual Collection
Ce jeu de tir pour Virtual Boy, sorti en 1995, est un véritable phénomène. Le jeu d'arcade qui a conquis le monde débarque sur Virtual Boy ! Vivez des sensations inédites en interceptant les envahisseurs qui vous attaquent depuis le fond de l'écran. Trois modes de jeu sont disponibles : le mode Original, où vous incarnez les Space Invaders en 2D ; le mode Virtuel, plus immersif ; et le mode Défi, où vous devrez battre votre record personnel. En modes Original et Virtuel, vous pouvez choisir de jouer à partir de la première ou de la deuxième partie du jeu.
Virtual Bowling
Ce jeu de sport pour Virtual Boy est sorti en 1995. Le bowling en 3D est incroyablement immersif. Quilles, boules, pistes et tout le reste sont reproduits avec un réalisme saisissant, recréant à la perfection l'ambiance d'une vraie partie de bowling. Vous pouvez modifier des paramètres comme le poids de la boule et votre main dominante, pour une expérience de jeu riche et captivante.
Vertical Force
Ce jeu de tir pour Virtual Boy, sorti en 1995, met en scène une machine de gestion planétaire ayant pris conscience d'elle-même et se proclamant « Machine Divine Midgard », déclarant la guerre à l'humanité entière. Face aux défaites répétées de l'armée de la Fédération Terrestre, le seul espoir de l'humanité repose sur le chasseur « Ragnarok » que vous pilotez. Le « Système de Ligne Solide », permettant de se déplacer librement entre deux lignes de hauteurs différentes, et l'« IA » qui traque et attaque automatiquement les avions ennemis pour soutenir votre vaisseau, offrent une expérience de jeu unique.
Ces cinq jeux s'ajoutent donc aux neuf titres déjà disponibles :
- Galactic Pinball
- Teleroboxer
- Red Alarm
- Virtual Boy Wario Land
- 3-D TETRIS
- Golf
- The Mansion of Innsmouth
- Mario’s Tennis
- Mario Clash
Notez que si vous disposez d'un compte Nintendo japonais, vous pouvez acceder, via l'application Virtual Boy JP, à un jeu de pêche virtuelle inédit.
Virtual Fishing
Ce jeu d'action et de pêche pour Virtual Boy, sorti en 1995, offre une expérience unique sur cette console. Les joueurs peuvent y pêcher dans des environnements naturels et se livrer à des combats palpitants avec les poissons. Des tournois sont organisés pour chaque espèce, et les victoires débloquent un mode contre-la-montre où les joueurs s'affrontent pour capturer un nombre précis de poissons le plus rapidement possible. Le mode libre permet également d'explorer des zones de pêche peuplées de 17 espèces différentes, y compris celles qui ne participent pas aux tournois.
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online. Notez que dès cet été, les tarifs du service seront réhaussés- voir ICI.
Abonnement Individuel (pour un seul compte)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 19,99 €
- 3 mois : 7,99 €
- 1 mois : 3,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 39,99€
Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 34,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 69,99€
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