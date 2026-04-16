Tomodachi Life : Une vie de rêve reçoit la mise à jour 1.0.2 sur Nintendo Switch - Tous les détails
Tomodachi Life : Une vie de rêve est incontestablement l'un des succès surprises du printemps. Lors de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a annoncé que le jeu s'était écoulé à plus de 3,8 millions d'exemplaires dans le monde en seulement deux semaines sur Nintendo Switch 1 et c'est même désormais le jeu le plus vendu en 2026 au Japon (devant Pokémon Pokopia !)
Si vous possédez le jeu, sachez que depuis ce matin, la mise à jour 1.0.2 est disponible, apportant quelques corrections et améliorations. Pour tout savoir sur cette mise à jour, retrouvez la traduction automatique des notes de mise à jour publiées par Nintendo.
Dernière mise à jour de Tomodachi Life : Une vie de rêve : version 1.0.2 (publiée le 14 mai 2026)
Problèmes résolus
- Correction d'un problème où, après la construction de leur île, les joueurs pouvaient parfois ne plus progresser dans le jeu.
- Correction d'un problème où, si vous modifiiez l'extérieur d'une maison construite dans l'Atelier de Création, le jeu pouvait parfois ne pas progresser.
- Correction d'un problème où, après qu'un personnage Mii ait avoué ses sentiments avec succès et que le joueur ait tenté de sauvegarder, le message « vos données de sauvegarde sont corrompues » s'affichait et le joueur était incapable de sauvegarder.
- Correction d'un problème où, après que plusieurs personnages Mii commencent à vivre ensemble, et lorsque le joueur sauvegarde, le message « données corrompues » s'affiche et le joueur ne peut pas sauvegarder.
- Correction d'un problème où, lors d'un changement de scène, une erreur survenait rarement et le jeu s'arrêtait.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait stocker la fontaine à voeux à l'aide de l'éditeur d'îles, mais ne pouvait plus la replacer sur l'île par la suite, et les vœux ne pouvaient donc pas être exaucés.
- Correction d'un problème où, lorsqu'un personnage Mii ne parvenait pas à se réconcilier avec un autre personnage Mii après un combat, son attirance pour un autre personnage Mii disparaissait.
- Correction d'un problème où un personnage Mii ne se sentait pas mieux même lorsque sa tristesse était épuisée.
- Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'envoyer/recevoir des objets en mode local.
- Le jeu utilisant incorrectement l'image de l'écureuil volant du Sud pour représenter le trésor « planeur de sucre », celle-ci a été remplacée par l'image correcte.
- D'autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Tomodachi Life : Une vie de rêve est sorti le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 et il est, évidemment compatible avec la Nintendo SWITCH 2.
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