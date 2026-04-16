Tomodachi Life : Une vie de rêve reçoit la mise à jour 1.0.2 sur Nintendo Switch - Tous les détails

Tomodachi Life : Une vie de rêve est incontestablement l'un des succès surprises du printemps. Lors de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a annoncé que le jeu s'était écoulé à plus de 3,8 millions d'exemplaires dans le monde en seulement deux semaines sur Nintendo Switch 1 et c'est même désormais le jeu le plus vendu en 2026 au Japon (devant Pokémon Pokopia !)

Si vous possédez le jeu, sachez que depuis ce matin, la mise à jour 1.0.2 est disponible, apportant quelques corrections et améliorations. Pour tout savoir sur cette mise à jour, retrouvez la traduction automatique des notes de mise à jour publiées par Nintendo.

Dernière mise à jour de Tomodachi Life : Une vie de rêve : version 1.0.2 (publiée le 14 mai 2026 ) Problèmes résolus Correction d'un problème où, après la construction de leur île, les joueurs pouvaient parfois ne plus progresser dans le jeu.

Correction d'un problème où, si vous modifiiez l'extérieur d'une maison construite dans l'Atelier de Création, le jeu pouvait parfois ne pas progresser.

Correction d'un problème où, après qu'un personnage Mii ait avoué ses sentiments avec succès et que le joueur ait tenté de sauvegarder, le message « vos données de sauvegarde sont corrompues » s'affichait et le joueur était incapable de sauvegarder.

Correction d'un problème où, après que plusieurs personnages Mii commencent à vivre ensemble, et lorsque le joueur sauvegarde, le message « données corrompues » s'affiche et le joueur ne peut pas sauvegarder.

Correction d'un problème où, lors d'un changement de scène, une erreur survenait rarement et le jeu s'arrêtait.

Correction d'un problème où le joueur pouvait stocker la fontaine à voeux à l'aide de l'éditeur d'îles, mais ne pouvait plus la replacer sur l'île par la suite, et les vœux ne pouvaient donc pas être exaucés.

Correction d'un problème où, lorsqu'un personnage Mii ne parvenait pas à se réconcilier avec un autre personnage Mii après un combat, son attirance pour un autre personnage Mii disparaissait.

Correction d'un problème où un personnage Mii ne se sentait pas mieux même lorsque sa tristesse était épuisée.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'envoyer/recevoir des objets en mode local.

Le jeu utilisant incorrectement l'image de l'écureuil volant du Sud pour représenter le trésor « planeur de sucre », celle-ci a été remplacée par l'image correcte.

D'autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Tomodachi Life : Une vie de rêve est sorti le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 et il est, évidemment compatible avec la Nintendo SWITCH 2.

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Source : Nintendo