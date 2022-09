Les consoles de la famille Nintendo 3DS / Nintendo 2DS reçoivent la mise à jour 11.16.0-49 - Tous les détails

Il y a deux semaines , les consoles de la famille Nintendo 3DS / 2DS ont reçu une mise à jour, probablement suite à la fin de l'utilisation des cartes eShop sur Nintendo 3DS et Wii U qui annonce la fermeture définitive de la boutique de la console. Il faut cependant croire que ce n'était pas suffisant puisqu'aujourd'hui, une nouvelle mise à jour a été déployée pour les consoles portables de Nintendo. Ainsi les 3DS, New 3DS, 2DS et New 2DS passent en version 11.16.0-49 . Au programme, à priori pas grand chose si on en croit les notes de mises à jour (que vous pouvez consulter ci-dessous) mais aussi le datamineur bien connu OatmealDome qui croit savoir qu'elle corrige aussi une faute de frappe en ajoutant un chiffre oublié au numéro de téléphone du support Nintendo. Il précise aussi que la mise à jour ne semble pas affecter les homebrews- pour celles et ceux qui se poseraient la question. En attendant d'autres détails, vous pouvez lancer la mise à jour de votre console en vous rendant dans l'onglet "Autres paramètres" des "Paramètres" de votre console.

Voir aussi :

[Nintendo 3DS Firmware Update]



Version 11.16.0-49 was released, a minor revision to the previous firmware.



The sole change is to fix a typo (missing digit in the Nintendo support phone number) in text added in the last update.



Homebrew is unaffected and it is safe to update. https://t.co/SZJLP55AIV