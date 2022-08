La Nintendo 3DS reçoit une mise à jour et passe en version 11.16.0-48 - Tous les détails

Cela faisait longtemps. La Nintendo 3DS vient de recevoir une mise à jour, la faisant passer en version 11.16.0-48. Au programme pas grand chose à retenir si ce n'est la sempiternelle "amélioration de la stabilité du système". On peut néanmoins penser que cette mise à jour a un rapport avec le fait qu'il n'est plus possible depuis hier d'ajouter directement des cartes eShop sur Nintendo 3DS et Wii U, nouvelle étape avant la fermeture définitive des anciens eShop... Le datamineur OatmealDome note aussi que la Boutique en ligne, le système d'amis et le navigateur Web ont aussi été mis à jour. En attendant d'autres détails, vous pouvez lancer la mise à jour de votre console en vous rendant dans l'onglet "Autres paramètres" des "Paramètres" de votre console.

Notez que la Wii U aussi reçoit une mise à jour- voir ICI.

- eShop

- Web Browser

- friends system module

