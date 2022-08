La Wii U reçoit aussi une mise à jour la faisant passer en version 5.5.6 - Tous les détails

Comme la Nintendo 3DS (voir ici), la Wii U reçoit une nouvelle mise à jour. Il s'agit de sa première mise à jour de l'année. Là encore, on peut penser que c'est lié à la fermeture définitive de l'eShop de la console qui se profile à l'horizon. Officiellement, la mise à jour, qui fait passer la Wii U en version, en version 5.5.6 apporte une "amélioration de la stabilité du système". Mais comme toujours, le datamineur OatmealDome est allé chercher plus loin, remarquant que les paramètres et le menu de la console ont aussi été actualisés. En attendant d'autres détails, retrouvez les notes officielles de la mise à jour de la Wii U ci-dessous.

[Wii U Firmware Update]



A system update was released for the Wii U in North America. This may be related to the upcoming shut down of adding funds in the eShop.



Updated:

- Wii U menu

- User Settings menu



Details are currently scarce. Awaiting more information. https://t.co/e9KQ91Hw0t