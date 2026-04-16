Tomodachi Life : Une vie de rêve plus fort que Resident Evil Requiem en France

Tomodachi Life : Une vie de rêve est sorti il y a tout juste deux semaines sur Nintendo Switch 1 et, apparement il cartonne un peu partout dans le monde et, notamment en France.

D''après notre Oscar Lemaire nationnal, Tomodachi Life : Une vie de rêve aurait même réalisé le meilleur lancement physique de l'année en France faisant ainsi mieux que Resident Evil Requiem dont les ventes (physiques) au lancement dans l'hexagone avaient été estimées; par le même Oscar Lemaire à 70 000 exemplaires (physiques) !

Alors certes, cela ne concerne que les ventes physiques au lancement, sachant qu'en fonction des jeux, les ventes numériques constituent une partie des ventes de plus en plus importante. Par ailleurs, Resident Evil Requiem n'est pas à plaindre. C'est un énorme carton mondial avec près de 7 millions d'exemplaires vendus en moins de deux mois dans le monde !

Quoiqu'il en soit, cela reste un lancement impressionnant pour Tomodachi Life : Une vie de rêve et la preuve que la Nintendo Switch 1 peut encore surprendre.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store) et Tomodachi Life : Une vie de rêve est sorti le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 et il est, évidemment compatible avec la Nintendo SWITCH 2.

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

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Tomodachi Life Switch réalise le meilleur démarrage physique de l'année en France, surpassant celui de Resident Evil Requiem. — Oscar Lemaire (@oscarlemaire.bsky.social) 21 avril 2026 à 15:02

Source : Eurogamer