Resident Evil Requiem : comparaison version Nintendo Switch 2 vs. PS5

C'est l'évenement de la semaine. Resident Evil Requiem est enfin disponible sur PC et consoles dont la Nintendo Switch 2. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait de cet épisode généreusement gore qui mettra vos nerfs à dure épreuve. Le jeu n'arrive cependant pas à surpasser Resident Evil 4 (qui reste autrement mieux pensé et conçu) mais difficile de bouder son plaisir si vous aimez les frissons et l'horreur. Et le plus beau, c'est que le jeu tourne parfiatement bien sur Nitnendo SWITCH 2, et parfois même, on peut dire qu'il impressionne !

Si vous vous demandez comment le jeu se tient comparé aux autres versions, retrouvez une vidéo de comparaison qui vous en donnera un aperçu. Enjoy

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

