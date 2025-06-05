Resident Evil Requiem : les performances de la version Nintendo Switch 2 analysées par Digital Foundry

Resident Evil Requiem est disponible sur PC et consoles dont la Nintendo SWITCH 2. Evidemment, avoir un tel jeu dès sa sortie sur Nintendo SWITCH 2 est presque aussi évenementiel que le jeu en lui-même.

Depuis des années, les consoles Nintendo étaient systématiquement délaissées des grosses sorties multiplateformes et c'est vraiment génial qu'avec la Nintendo SWITCH 2, les possesseurs de la console puissent aussi y avoir accès.

Mais évidemment, encore faut-il que le résultat soit à la hauteur. Si c'est pour avoir une version clairement en dessous des autres et mal foutue, mieux vaut passer son tour.

Si, le consensus qui se dégage des tests déjà publiés est plutôt positif, on attendait tout de même le verdict de Digital Foundry qui fait référence en la matière.

Et franchement, on n'est pas déçu. Dès le début de l'article (que vous pouvez lire- en anglais, ici) le ton est donné : "la qualité d'image en 540p de base est meilleure qu'en 720p sur la Series S".

Digital Foundry explique que malgré ses spécificités techniques inférieures à ses concurrentes, la Nintendo SWITCH 2 "bénéficie d'un portage soigné, et le DLSS joue un rôle essentiel dans la réussite de cette conversion".

De nombreux compromis ont du être faits mais ils n'ont finalement que peu d'impact sur le déroulement du jeu, permettant d'offrir "une expérience de jeu globalement satisfaisante". Malgré une résolution de base très faible (540p en mode télé et 360P en mode portable !) à l'arrivée, c'est surtout la qualité des cheveux et la fréquence d'images qui permet de différencier les versions et Digital Foundry décerne ses félicitations à Capcom pour ce portage. Retrouvez la vidéo et quelques passages de l'article de Digital Foundry sur cette page.

Morceaux choisis de l'article de Digital Foundry

La géométrie est simplifiée, les textures sont de qualité inférieure, et le système de cheveux par mèches, présent ailleurs, est remplacé par des « cartes » animées et texturées, ce qui représente une régression notable, surtout dans les cinématiques. Pourtant, l'essentiel est préservé. Seuls la qualité des cheveux et la fréquence d'images constituent les principaux facteurs de différenciation.

Il est important d'analyser en détail les performances du DLSS sur cette console. Sur le papier, une image 540p agrandie en 1080p sur un écran plat moderne ne semble pas prometteuse. Pourtant, le DLSS (probablement la version complète basée sur un réseau de neurones convolutifs, comparable à celle sur PC) se révèle étonnamment performant. Les détails fins, comme les câbles et les clôtures, apparaissent plus stables dans le temps sur Switch 2, tandis que la solution d'upscaling spatial de la PS5 (probablement FSR1 ou similaire) est plus bruitée et moins fluide en mouvement. La PS5 reste globalement en tête en termes de netteté, grâce à sa résolution interne supérieure et son interface utilisateur 4K (la Switch 2 utilise une interface 1080p), mais l'écart est bien moins important que ne le suggère le nombre de pixels bruts.

Les performances variables pourraient être grandement améliorées. La possibilité de limiter le nombre d'images par seconde à 30 ou 40 (pour les écrans 120 Hz) serait un plus. Une véritable prise en charge du VRR en mode téléviseur serait également essentielle. Sans cela, la fluidité est compromise. Même en mode portable, le VRR présente des problèmes, principalement lorsque la fréquence d'images descend en dessous de 40 ips, en dehors de la plage de 60 Hz du VRR.

Il n'en reste pas moins que Capcom mérite des félicitations pour ce portage, qui illustre à la fois l'adaptabilité du RE Engine et le soin apporté aux conversions majeures sur Switch 2. Capcom a préservé l'identité visuelle du jeu, a livré une version mobile plutôt convaincante et a tiré parti de l'atout majeur de la console – le DLSS – pour que cette conversion transcende les limitations techniques de la Switch. Le seul bémol est la stabilité du nombre d'images par seconde, un point que nous espérons voir Capcom corriger dans une future mise à jour.

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

Source : Digitalfoundry