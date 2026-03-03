Tomodachi Life : Une vie de rêve : une démo gratuite dispo sur Nintendo Switch + nouveau trailer

Pour mémoire, Tomodachi Life : Une vie de rêve est la suite de Tomodachi Life qui avait créé la surprise sur 3DS en 2014 grâce à son côté décalé totalement WTF.

Il revient le mois prochain sur Nintendo Switch 1... Et si vous vous demandez, si le jeu est toujours aussi dingue que le précédent, on vous a déjà fait un petit aperçu, pas piqué des vers comme disait ma grand-mère.

Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez carrément commencer à jouer dès aujourd'hui grâce à une démo spéciale disponible sur l'eShop. Comme si cela ne suffisait pas, Nintendo a publié, dans la foulée, un nouveau trailer qui vous montrera quelques possibilité offerte par ce jeu improbable.

En attendant d'autres précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Tomodachi Life : Une vie de rêve est attendu le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 et il est, évidemment compatible avec la Nintendo SWITCH 2.



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