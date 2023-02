Super Mario Bros. Le Film : Nintendo dévoile une nouvelle affiche

C'est l'événement du printemps au cinéma : Super Mario Bros. Le Film débarque enfin après des années d'attente. Le film d'Illumination Entertainment (Les Minions, Moi, Moche et Méchant, Comme des Bêtes) produit par Universal s'annonce épique et délirant. En attendant la sortie, Nintendo vient de dévoiler une nouvelle affiche spectaculaire et colorée que nous vous invitons à découvrir ICI.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

