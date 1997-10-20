STAR FOX se la joue blockbuster à la veille de sa sortie sur Nintendo SWITCH 2

C'est le jeu Nintendo de ce mois de juin 2025 .

STAR FOX s'apprête à prendre son envol dès la semaine prochaine sur Nintendo SWITCH 2. Ce nouveau remake de Lylat Wars, le Star Wars de Nintendo initialement sorti sur N64 en 97 va tenter de remettre Fox McCloud sur le devant de la scène, en profitant très opportunément de son apparition "surprise" dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film.

En attendant de mesurer la pertinence de ce retour, notamment par rapport à la sortie en 2011 de StarFox 64 3D, un remake 3D de Lylat Wars conçu pour la Nintendo 3DS, Nintendo continue de faire la promotion du jeu en mettant en avant son côté blockbuster, en publiant,, quasiment, une affiche de film. Retrouvez cette affiche sur cette page.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et si vous comptez (re) partir à l'aventure avec Fox et son équipage, en commentaires.

Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Retrouvez notre "revue de preview" qui compile les premières avis sur le jeu. Une démo gratuite est disponible sur l'eShop de la Switch 2.

Voir aussi : Star Fox Direct - Les nouvelles aventures de Fox McCloud se dévoilent sur Nintendo Switch 2

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

Quelques annonces à ne pas rater :