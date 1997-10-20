STAR FOX : les premiers avis sont là ! - Revue de previews sur Nintendo SWITCH 2

Et revoilà, Lylat Wars, le Star Wars de Nintendo initialement sorti sur N64 en 97 et déjà revenu en 2011 dans StarFox 64 3D, un portage en 3D conçu pour la Nintendo 3DS.

A dire vrai, ce n'était pas forcément le remake que l'on réclamait... Mais faut croire que Shigeru Miyamoto y tient à "son" Star Fox, et c'est sans doute aussi une façon de remettre les compteurs à zéro pour (tenter de) conquérir une nouvelle génération de joueurs. Ce n'est sûrement pas pour rien que Fox McCloud est présent dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film (alors que franchement, on se demande un peu ce qu'il vient faire là, comme les Pikmin d'ailleurs...)

Quoiqu'il en soit STAR FOX est attendu à la fin du mois en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. En attendant, les premiers avis sur le jeu sont tombés avec la publication de nombreuses previews. Malheureusement, nous n'avons pas pu tester encore le jeu et il faudra donc attendre un peu avant de vous livrer notre avis.

Mais que pensent nos confrères de ce nouveau remake ?

C'est assez partagé... Certains adorent déjà, d'autres sont plus réservés. C'est comme les graphismes, certains les trouvent, magnifiques, d'autres parlent de textures d'un autre temps... Le rendu des personnages est aussi diversement apprécié comme leur caractérisation. A l'arrivée, beaucoup questionnent la pertinence de proposer un nouveau remake de ce jeu. Bref, le titre est loin de faire l'unanimité et surtout peine à réelement enthousiasmer, même si encore une fois, certains n'ont malgré tout qu'une envie, repartir dans les étoiles.

Il faudra donc patienter et attendre la sortie du jeu pour se faire son propre avis ou en lire d'autres plus complets.

En attendant retrouvez notre revue de previews de STAR FOX avec, à chaque fois, une courte citation et un lien pour lire la preview complète.Enjoy.

Voilà. Notre petit tour d'horizon des premiers avis sur STAR FOX est terminé.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et si vous comptez (re) partir à l'avenure avec Fox et son équipage, en commentaires.

Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

Voir aussi : Star Fox Direct - Les nouvelles aventures de Fox McCloud se dévoilent sur Nintendo Switch 2

VOIR AUSSI :