STAR FOX : les premiers avis sont là ! - Revue de previews sur Nintendo SWITCH 2
Et revoilà, Lylat Wars, le Star Wars de Nintendo initialement sorti sur N64 en 97 et déjà revenu en 2011 dans StarFox 64 3D, un portage en 3D conçu pour la Nintendo 3DS.
A dire vrai, ce n'était pas forcément le remake que l'on réclamait... Mais faut croire que Shigeru Miyamoto y tient à "son" Star Fox, et c'est sans doute aussi une façon de remettre les compteurs à zéro pour (tenter de) conquérir une nouvelle génération de joueurs. Ce n'est sûrement pas pour rien que Fox McCloud est présent dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film (alors que franchement, on se demande un peu ce qu'il vient faire là, comme les Pikmin d'ailleurs...)
Quoiqu'il en soit STAR FOX est attendu à la fin du mois en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. En attendant, les premiers avis sur le jeu sont tombés avec la publication de nombreuses previews. Malheureusement, nous n'avons pas pu tester encore le jeu et il faudra donc attendre un peu avant de vous livrer notre avis.
Mais que pensent nos confrères de ce nouveau remake ?
C'est assez partagé... Certains adorent déjà, d'autres sont plus réservés. C'est comme les graphismes, certains les trouvent, magnifiques, d'autres parlent de textures d'un autre temps... Le rendu des personnages est aussi diversement apprécié comme leur caractérisation. A l'arrivée, beaucoup questionnent la pertinence de proposer un nouveau remake de ce jeu. Bref, le titre est loin de faire l'unanimité et surtout peine à réelement enthousiasmer, même si encore une fois, certains n'ont malgré tout qu'une envie, repartir dans les étoiles.
Il faudra donc patienter et attendre la sortie du jeu pour se faire son propre avis ou en lire d'autres plus complets.
En attendant retrouvez notre revue de previews de STAR FOX avec, à chaque fois, une courte citation et un lien pour lire la preview complète.Enjoy.
- Gamekult - "Encore loin d'être convaincus par la nécessité de ce remake de remake de remake, nous avons cependant apprécié les petits plus " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Gameblog- "Nintendo pourrait bien tenir là une de ses exclusivités les plus prometteuses de 2026 " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- JeuxVidéo.com - "Les nouveautés nous semblent, à ce stade, anecdotiques, ce qui est dommage à une époque où les remakes sont - eux aussi - en train de se réinventer." - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Nintendo-Town - "De notre point de vue de néophyte, Star Fox semble être une belle surprise. Le titre réussit à attirer un public, qui, comme nous, n’est pas forcément attiré par les rail shooters. " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Journal du Geek - "ce qui constitue à mes yeux la vraie valeur ajoutée de ce remake, ce sont les nouvelles cinématiques particulièrement léchées" - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Puissance-Nintendo - "Que ce soit le gameplay en Campagne et en multijoueur, ainsi que la narration totalement revue rendent le jeu fluide et plaisant à faire " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- IGN- "le résultat est que l'univers de Star Fox paraît plus riche et plus important, je suis déjà plus attaché à cette version de l'équipage plus que dans n'importe quel autre Star Fox " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Polygon - "Star Fox ne prétend pas révolutionner le genre, mais il pourrait bien s'agir de la meilleure version à ce jour d'un jeu culte. " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Nintendo Life - "si Nintendo tenait absolument à refaire Star Fox 64, je doute qu'ils auraient pu faire mieux que ce que j'ai vu jusqu'à présent. " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- Game Informer- "j'aurais vraiment aimé pouvoir tester le nouveau mode Défi, mais la campagne, le mode coopératif et le multijoueur compétitif sont tous excellents" - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
- VGC - "Je ne pense pas exagérer en disant que Star Fox 2026 est l'un des plus beaux jeux Nintendo jamais créés " - CLIQUEZ-ICI pour lire la preview complète
Voilà. Notre petit tour d'horizon des premiers avis sur STAR FOX est terminé.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et si vous comptez (re) partir à l'avenure avec Fox et son équipage, en commentaires.
Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2
Voir aussi : Star Fox Direct - Les nouvelles aventures de Fox McCloud se dévoilent sur Nintendo Switch 2
VOIR AUSSI :
Nintendo EAD
- 20 octobre 1997
- 01 juillet 1997
- 27 avril 1997
Nintendo
- 09 septembre 2011
- 11 septembre 2011
- 14 juillet 2011
- Inconnue
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- 01 avril 2026
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- 25 juin 2026
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