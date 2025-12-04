SONIC Direct : toutes les annonces du stream US du 35eme anniversaire de Sonic

Sonic fête cette année ses 35 ans. En attendant un stream spécial prévu au Japon aujourd'hui et titré (selon la traduction automatique) "J'ai apporté des jeux dont je veux parler avec tout le monde !", un autre simili "SONIC Direct" version US a été diffusé cette nuit. A l'arrivée, pas grand chose à retenir si ce ne sont pas mal de goodies et d'articles estampillés 35, diverses compilations et des ressorties comme SONIC Frontiers : Definitive Edition désormais disponible sur Nintendo SWITCH 2.

Pour tout savoir, retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut retenir de ce "SONIC Direct" US :

SONIC FRONTIERS - Definitive Edition disponible sur Nintendo Switch 2 Le jeu est disponible sur l'eShop de la SWITCH 2 sans mise à niveau possible de la version Switch 1- tous les détails ICI

Sonic Racing: CrossWorlds reçoit une Mise à jour + Personnages gratuits Une mise à jour gratuite arrive aujourd'hui et permettra de retrouver le Sonic classique des années 90 avec sa voiture. Axel et Amigo arriveront respectivement en août et septembre 2026. Quelques séquences de gameplay du pack DLC Tortues Ninja prévu le 29 juillet 2026 ont été dévoilées. Les classifications pour le championnant du monde de Sonic Racing: CrossWorlds ont débuté. Inscriptions ICI

reçoit une Mise à jour + Personnages gratuits

SONIC PICO PARK dévoile de nouvelles séquences de gameplay et de nouveaux personnages ! Shadow the Hedgehog et Sonic Pico Cat rejoignent Sonic, Tails, Knuckles et Amy parmi les personnages jouables de SONIC PICO PARK

dévoile de nouvelles séquences de gameplay et de nouveaux personnages !

Pour fêter le 35e anniversaire de Sonic, SEGA a dévoilé plusieurs sorties de jeux et quelques évenements :

Deux collections de jeux prévues en octobre 2026 en version boîte avec une jaquette réversible spéciale 35e anniversaire sont annoncées sur Nintendo Switch Une collection "Classic Sonic" incluant Sonic Origins, Sonic Mania et Sonic Superstars Une collection "Modern Sonic"regroupant Sonic Frontiers, Sonic Colors: Ultimate et Sonic Forces



Collection de cartouches Sonic the Hedgehog 1 et 2 : Legacy Publiée par iam8bit, la collection de cartouches Sonic the Hedgehog 1 & 2 : Legacy est disponible en précommande dès aujourd'hui, 23 juin , au prix de 99,99 $ US chacune- voir ICI.

Promo sur les jeux Sonic sur Steam Jusqu'a jeudi, Sonic rase gratis (ou presque) sur Steam avec des réductions exceptionnelles (jusqu'à 90 % ! ) sur des titres divers comme Sonic Racing: CrossWorlds, Sonic Frontiers, Sonic Mania, SONIC X SHADOW GENERATIONS et bien d'autres !

Sonic Forces (titre provisoire) x Nex Playground Sonic s'associe a la console Nex Playground (sorte de Kinect cubique...) pour une expérience inédite qui sortira plus tard cette année . En gros, vous allez jouer (encore) à Sonic Forces... en gigotant. Evidemment, encore faut-il avoir la console.



Sonic Forces (Mobile) fête les 35 ans de Sonic Idol Sonic déborque dans le jeu de course Sonic Forces (encore un autre) dispo sur mobiles.



Et aussi :

30 nouvelles date de concerts SONIC sont annoncés aux États-Unis et dans le monde entier- voir ICI.

Une playlist Spotify pour le 35e anniversaire de Sonic

Sonic Chaos Hunt : une grande chasse aux Émeraudes du Chaos dans tous les Etats-Unis- voir le site officiel

Et c'est tout pour ce drôle de "Direct" US... Reste plus qu'à attendre le stream japonais diffusé un peu plus tard ce matin... Fera-t-il aussi "fort" ? Le suspens est insoutenable. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

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Quelques annonces à ne pas rater :