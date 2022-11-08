SONIC Direct : un stream spécial pour les 35 ans de Sonic

Après le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) l'été des jeux vidéo continue avec dès mardi / mercredi prochain la diffusion d'un stream spécial pour fêter les 35 ans de Sonic. Prévu au Japon, et nommé (traduction automatique) "J'ai apporté des jeux dont je veux parler avec tout le monde !", ce Stream devrait mettre en avant SONIC PICO PARK et les nouveautés de Sonic Racing: CrossWorlds.

Par ailleurs, il est possible que SONIC Frontiers : Definitive Edition sorte sur Nintendo SWITCH 2 dans la foulée de ce "Direct".

En attendant plus d'infos, retrouvez la présentation de l'évenement :

Pour commémorer le 35e anniversaire de la série Sonic, une émission en direct intitulée « J'ai apporté des jeux dont je veux parler avec tout le monde ! » sera diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Sonic à partir de 19h00 le mercredi 24 juin 2026 ! Dans cette émission, les stars du développement de la Sonic Team, qui apparaissent rarement en public, se réuniront. L'équipe de développement présentera les jeux Sonic dont elle a « envie de parler » et, ensemble, ils partageront le charme et les dernières informations de la série Sonic, ponctuées d'anecdotes sur les coulisses du développement et du gameplay. De plus, un segment présentera les dernières informations sur « Sonic Racing Crossworld » ! En plus d'un récapitulatif des annonces concernant le Season Pass 2, nous proposerons un accès anticipé aux DLC payants et à d'autres contenus que les fans ne voudront pas manquer. De plus, l'émission comprendra un segment sonore avec des informations inédites, un quiz avec prix à gagner auquel participeront les téléspectateurs, intitulé « Chaos Emerald Quiz », et une performance de DJ en direct ! Ce programme spécial du 35e anniversaire vous offre l'opportunité de profiter des jeux Sonic, de leur musique, d'interviews des développeurs et des dernières informations, le tout au même endroit. Ne le manquez pas en direct !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

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Quelques annonces à ne pas rater :

Source : Sega