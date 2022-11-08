Sonic Frontiers : une édition definitive Nintendo Switch 2 fuite en ligne

On s'attendait à le voir lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) mais finalement, c'est sur le forum Reddit que la version Nintendo SWITCH 2 de SONIC Frontiers, réapparait, après plusieurs autres rumeurs...

C'est a priori un employé de la chaîne de magasin US, Walmart qui a mis la main sur une version Switch 2 du jeu. Cet employé a depuis supprimé son compte Reddit mais l'image de la boîte du jeu a eu le temps de faire le tour du web. Évidemment, a ce stade, il est possible que ce soit un fake mais le code barre figurant sur la boite a été vérifié par les détectives du net, et il semblerait qu'il soit authentique...

Cette édition Nintendo SWITCH 2 de SONIC Frontiers, contiendrait le jeu mais aussi des mises à jour et du contenu bonus. Le jeu serait en outre, une carte Clé de jeu... Sonic fêtant cette année ses 35 ans, on devrait en apprendre plus très prochainement...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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