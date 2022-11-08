Sonic Frontiers - Definitive Edition disponible sur Nintendo SWITCH 2 - Prix, poids et détails

Alors que Sonic fête cette année ses 35 ans et qu'un stream spécial se prépare, SONIC FRONTIERS - Definitive Edition débarque sur l'eShop de la Nintendo SWITCH 2 sans crier gare.

Pour mémoire, il s'agit de la version Switch 2 du jeu initialement sorti fin 2022 agrémenté de la campagne "Horizon Final", le contenu "paysages, son et vitesse" et "fête d'anniversaire de Sonic" mais aussi des DLC déjà sortis sur Switch (comme le pack de collaboration Monster Hunter ou le pack Trésor d'exploration contenant des jetons souvenirs d'Amy, des clés unités du Chaos ou encore des gants et des chaussures pour Sonic)

Sur l'eShop, SONIC FRONTIERS - Definitive Edition est vendu à 49,99€ pour un poids de 26,5 Go (contre 15,2 Go pour la version Switch). Une version boîte avec une carte "clé de jeu" devrait être disponible dans la foulée. Notez qu'il n'y a pas de Mise à niveau (ni gratuite ni payante...) Retrouvez sur cette page des captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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