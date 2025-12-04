Nintendo Switch 2

Sonic Racing: CrossWorlds - Le pack PAC-MAN officiellement disponible

Par ggvanrom - Il y a 20 heures

Prêt à mettre la gomme (jaune) dans Sonic Racing: CrossWorlds ? SEGA a publié un communiqué ce jour pour annoncer le lancement officiel du Pack PAC-MAN pour son jeu de course. Les joueurs et les joueuses peuvent désormais incarner l'icône du jeu vidéo PAC-MAN ou son équipe de fantômes sur un circuit inspiré autant des jeux PAC-MAN modernes que de ses versions classiques sur arcade. Le pack PAC-MAN inclut les éléments suivants : 

  • Les personnages jouables PAC-MAN et Blinky 
    • Des apparences supplémentaires pour l'équipe des fantômes : Inky, Pinky et Clyde
  • La PAC-MAN Mobile 
  • Le PAC-VILLAGE & MAZE 
  • Des pistes musicales officielles PAC-MAN  
  • Six emotes par personnage 

Pour rappel pour ceux qui ont acheté l'édition Deluxe ou le Season Pass, le DLC sera automatiquement téléchargé en mettant à jour votre jeu. Pour les autres, le pack PAC-MAN est disponible à l'unité au prix de 5,99€.

Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition
SEGA

  • 04 décembre 2025
  • Inconnue
  • Inconnue

