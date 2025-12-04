Sonic Racing: CrossWorlds est disponible en version numérique sur Nintendo Switch 2

C'est ce que l'on peut appeler une sortie en plusieurs temps. Disponible depuis le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Sonic Racing: CrossWorlds est enfin disponible dans sa version Nintendo Switch 2 Édition depuis ce jeudi 4 décembre ... du moins en partie. En effet, la sortie du jour ne concerne que la version numérique du jeu. La version physique quand à elle sera disponible au début de l'année 2026. Et si jamais vous avez déjà une version Nintendo Switch 1 chez vous, vous pouvez simplement acheter un patch de mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2. Normalement proposé au prix de 10€, le patch est actuellement en promotion à 5€ jusqu'au 11 décembre 2025.

Aujourd'hui, SEGA lance officiellement l'édition Nintendo Switch 2 numérique de Sonic Racing: CrossWorlds ! Les utilisateurs de Nintendo Switch 2 peuvent désormais faire la course aux côtés de Sonic et ses amis pour tenter de rafler la victoire !

Prix

Standard numérique : 69,99 €

Pack de mise à niveau de l'édition Nintendo Switch 2

