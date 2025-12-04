Sonic Racing CrossWorlds n'a pas atteint les objectifs de vente de SEGA

Sorti depuis septembre 2025, les fans du hérisson bleu de SEGA n'hésitaient pas à dire que Sonic Racing CrossWorlds était l'épisode qui allait ringardiser le honteux Mario Kart World paru plus tôt sur Nintendo Switch 2. Si cette éternelle guéguerre nous fait toujours sourire à la rédaction, il semblerait que du côté de SEGA, l'ambiance ne soit pas à la fête concernant leur dernier opus de jeu de course, et ce malgré un score Metacritic très honorable... C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur leur dernier rapport financier.

Maintenant, j’aimerais parler de Sonic Racing: CrossWorlds. Le jeu a reçu d’excellentes évaluations, avec un score supérieur à 80 sur Metascore sur Metacritic et une note « Extrêmement positive » dans les avis des utilisateurs de Steam. Nous avons récemment annoncé que les ventes cumulées mondiales ont dépassé le million d’unités. Toutefois, les performances initiales n’ont pas répondu à nos attentes, et nous visons la vente d’environ un million d’unités supplémentaires au cours de cet exercice fiscal. Nous cherchons à soutenir les ventes sur le long terme en encourageant les joueurs à profiter du jeu sur la durée, grâce à un suivi continu du titre, notamment par la publication régulière de contenus téléchargeables additionnels.

Comme quoi, même aujourd'hui atteindre le pallier symbolique du million d'unités n'est pas forcément gage de réussir pour les plus gros acteurs du marché. Espérons que l'arrivée de la version physique sur Nintendo Switch 2 le 26 mars prochain permettra d'encore gonfler les chiffres de vente de Sonic Racing CrossWorlds

Source : Segasammy