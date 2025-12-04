Sonic Racing: CrossWorlds - La version physique Nintendo Switch 2 sortira fin mars 2026

Vous attendiez impatiemment que SEGA officialise, c'est désormais chose faite. Sonic Racing: CrossWorlds vient enfin d'obtenir sa date de sortie pour la version physique Nintendo Switch 2. Cette dernière sera disponible à partir du 26 mars 2026 . Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, SEGA a également confirmé sur le jeu tiendra intégralement sur la cartouche de base. Le prix conseillé pour cette version sera de 69,99€. Allez-vous patienter pour faire l'acquisition de cette version physique ?

Fais la course sur terre, dans l'eau, dans les airs et à travers l'espace dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Téléporte-toi dans de nouvelles dimensions grâce aux Rings de transfert où des surprises t'attendent à chaque tournant.

Fonce jusqu'à la victoire en solo ou en équipe dans divers modes en ligne ou hors ligne et affronte des joueuses et joueurs des quatre coins du monde. Crée le véhicule ultime qui reflétera ton style de conduite, déverrouille des gadgets pour dominer la course et active des améliorations pour rafler la victoire !