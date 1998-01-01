Resident Evil Showcase : de nouvelles infos sur Resident Evil Requiem en approche cette semaine - Détails

C'est un des évenements de 2026 et le premier gros test de la Nintendo Switch 2 qui doit accueillir Resident Evil Requiem en même temps que les autres plateformes.

Si vous êtes impatients de découvrir ce nouvel opus de la célèbre franchise de capcom, rendez-vous jeudi 15 janvier prochain à 23H (heure de Paris) pour un Resident Evil Showcase. Au programme des infos et des séquences de gameplay inédites...

Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. Resident Evil Requiem est le neuvième jeu de la série principale Resident Evil.



Préparez-vous à échapper à la mort dans une intense expérience qui vous glacera le sang.



Une nouvelle ère de survival horror commence en 2026. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l’équipe de développement, donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais. Raccoon City Retour à la ville du désastre et du désespoir

Une ville ordinaire du midwest des États-Unis où se trouvait le siège d'une entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale nommée Umbrella.

Suite à l'apparition dévastatrice de zombies en 1998, le gouvernement a approuvé une opération de stérilisation, un tir de missile sur la ville dans l'espoir de reprendre le contrôle de la situation, et tout a été très vite étouffé. Grace Ashcroft Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée. Gameplay Plongez-vous dans ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre vue à la première et à la troisième personne, pour affronter l'horreur de la façon qui vous convient le mieux.





