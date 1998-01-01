Hideki Kamiya s'emporte contre les fuites concernant Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem sera disponible officiellement d'ici quelques jours mais le jeu est déjà sur le net depuis plusieurs jours avec de nombreuses vidéos, divulgachant des personnages, des moments-clé et même la fin du jeu.

Une situation qui n'est pas nouvelle et semble quasi inévitable à partir du moment ou le jeu sort aussi en version physique et peut se retrouver rapidement dans la nature. Pour autant, cela n'en reste pas moins dommageable dans le sens ou l'expérience première du jeu peut être altérée. Dans Resident Evil, on a souvent peur de ce qui nous attend derrière une porte. Si déjà, on sait ce que c'est, c'est forcément moins impactant.

Capcom a réagi à la publication des vidéos du jeu rappelant dans un long message que "publier des séquences de jeu avant la sortie officielle constitue non seulement une violation du droit d'auteur, mais nuit également à l'expérience des autres joueurs". Promettant de prendre des "mesures strictes" en faisant notamment supprimer les contenus liés au jeu, la société a demandé aux fans de ne pas alimenter le système en évitant de regarder les vidéos et de les partager afin de ne pas gâcher le plaisir des joueurs.

Mais cette affaire a fait aussi réagir Hideki Kamiya, le papa de Bayonetta et d'Okami qui par le passé a déjà connu lui aussi des situations similaires, notamment avec la première version de Resident Evil 2 dont il était le réalisateur. Pour lui, les personnes qui publient des vidéos de jeu bien avant leur sortie sont des égoïstes qui "piètinent" non seulement les joueurs mais aussi les créateurs du jeu. Il maudit ces personnes qui mériteraient selon lui de ne plus jamais pouvoir jouer à des jeux, et selon certaines traductions, carrément la mort (mille fois !)

Je me souviens qu'à l'époque de Resident Evil 2, le dénouement avait été complètement dévoilé par un magazine photo hebdomadaire, pas vrai ?…

Pour satisfaire ton égoïsme personnel, tu piétines les sentiments des utilisateurs qui attendent le jeu avec impatience, ainsi que ceux des créateurs qui ont mis toute leur énergie dans sa production. C'est un acte méprisable qui détruit le bonheur de tout le monde, et qui mérite la mort mille fois... Puissiez-vous être maudit et ne plus jamais jouer aux jeux vidéo…

Un châtiment un peu extrême mais qui traduit bien l'exaspération des créateurs dont l'investissement peut être totalement anéanti en quelques vidéos notamment en provoquant des débats et des critiques à partir d'éléments totalement hors contexte.

Quoiqu'il en soit, l'attente va officiellement prendre fin d'ici peu. Alors, encore un peu de patience...

Pour rappel, Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.

Resident Evil Requiem est le neuvième jeu de la série principale Resident Evil.



Préparez-vous à échapper à la mort dans une intense expérience qui vous glacera le sang.



Une nouvelle ère de survival horror commence en 2026. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l’équipe de développement, donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais. Raccoon City Retour à la ville du désastre et du désespoir

Une ville ordinaire du midwest des États-Unis où se trouvait le siège d'une entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale nommée Umbrella.

Suite à l'apparition dévastatrice de zombies en 1998, le gouvernement a approuvé une opération de stérilisation, un tir de missile sur la ville dans l'espoir de reprendre le contrôle de la situation, et tout a été très vite étouffé. Grace Ashcroft Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée. Gameplay Plongez-vous dans ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre vue à la première et à la troisième personne, pour affronter l'horreur de la façon qui vous convient le mieux.





Une nouvelle ère de survival horror commence en 2026.

