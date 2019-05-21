Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0 auront droit à des remakes en 2027 et 2028

C'est au cours du Nintendo Direct de septembre dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) que l'arrivée des derniers jeux Resident Evil sur Nintendo Switch 2 a été officialisée.

Ainsi, le 27 février prochain , les possesseurs de la nouvelle console de Nintendo pourront retrouver Resident Evil 7 et Resident Evil Village mais aussi et surtout Resident Evil Requiem qui sortira donc sur Switch 2 en même temps que sur les autres plateformes.

Mais il se pourrait que d'autres épisodes de Resident Evil sortent dans la foulée.

Alors, attention, il ne s'agit que de rumeurs et pour l'instant, elles ne concernent pas spécifiquement la Nintendo Switch 2.

Cependant, le spécialiste de la licence de Capcom, Dusk Golem, un expert de Resident Evil, et le site de jeux vidéo, Mp1st affirment que deux jeux Resident Evil, Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0, seraient actuellement en train d'être refaits.

D'après Mp1st, le remake de porterait le nom de code évocateur de "Chamber", du nom de l'héroïne Rebecca Chambers. Le jeu reprendrait la trame du titre original mais ajouterait de nouvelles séquences, de nouvelles cinématiques, de nouveaux personnages et de nouveaux dialogues. D'ailleurs l'acteur canadien Jon McLaren, connu pour avoir interprété Star-lord dans le jeu Les Gardiens de la Galaxie devrait reprendre (vraisemblablement) le rôle de Billy si on en croit son CV (modifié depuis) qui indique qu'il tient le rôle principal dans un jeu vidéo AAA nommé pour le moment "PROJECT CHAMBER"...

Le remake de Resident Evil 0 serait prévu en 2028 tandis que celui de Resident Evil Code Veronica arriverait l'année d'avant en 2027 .

Encore une fois, à ce stade, il ne s'agit que de rumeurs et il faudra encore patienter pour voir si elles se concrétisent- ou pas.

