Resident Evil Generation Pack est disponible en précommande sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de la franchise Resident Evil, le 27 février 2026 sortira Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2. Mais pour les joueurs n'ayant pas fait les opus précédent, un pack spécial dénommé Resident Evil Generation Pack regroupant les 3 derniers opus sera disponible à l'achat à cette même date à prix très intéressant, à savoir 99,99€. Le pack comprendra les titres suivants :

Resident Evil 7: Biohazard édition Gold (gamekey)

(gamekey) Resident Evil: Village édition Gold (gamekey)

(gamekey) Resident Evil: Requiem (gamekey)

Si vous êtes intéressé, la compilation est d'ores et déjà disponible en précommande sur la boutique d'amazon.fr