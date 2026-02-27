Resident Evil Requiem : déjà un immense succès pour le nouveau Resident Evil

Resident Evil Requiem est disponible depuis la semaine dernière sur sur PC et consoles, dont la Nintendo SWITCH 2 et Capcom peut se frotter les mains le jeu est un formidable succès.

Les critiques, déjà dans leur ensemble sont plutôt positives et cela aussi bien des professionnels que des joueurs, même s'il y a quelques voix discordantes... Sur Metacritic, le jeu obtient un metascore de 89 (synthèse des notes de 120 tests) et le score des joueurs s'envole à 9,5/10 (en cumulant plus de 8000 avis ).

Une excellente réception, donc, qui se traduit en, déjà, près de 5 millions d'exemplaires vendus !

De notre côté, nous avons adoré notre aventure du jeu sur Nintendo Switch 2.

A condition de le prendre pour ce qu'il est, un train fantôme grand-guignolesquene reculant devant aucune monstruosité pour jouer avec les nerfs des joueurs, Resident Evil Requiem est très divertissant.Si vous aimez sursauter manette en main devant votre écran et que vous n'êtes pas hématophobe, vous devriez y trouver votre compte.

Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

