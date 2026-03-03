Capcom Spotlight : les nouveautés Capcom font leur show demain à 23H - Tous les détails

Alors que Resident Evil Requiem fait actuellement l'évenement sur PC et consoles, Capcom nous propose de faire le point sur les sorties à venir avec la diffusion d'un Capcom Spotlight, sa version maison des Nintendo Direct.

Au programme, 35 minutes d'infos sur les prochains titres de la société, à commencer par Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et PRAGMATA, tout deux prévus sur Nintendo SWITCH 2- Capcom étant l'un des plus fidèles soutiens de la nouvelle console de Nintendo.

Pour ne rien rater de l'évenement, soyez au rendez-vous, demain jeudi 5 mars à 23 heures (heure de Paris). Evidemment, comme d'habitude, on vous fera un petit récap' et, si besoin, des news dédiées.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

Et aussi :

,

Et toujours :