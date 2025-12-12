PRAGMATA - CAPCOM dévoile un amiibo en plus de l'annonce de la version Nintendo Switch 2

CAPCOM a créé la surprise cette nuit en annonçant que sa nouvelle licence PRAGMATA allait également profiter d'une version sur Nintendo Switch 2. En plus de l'annonce de cette version, un amiibo à l'effigie de l'androïde Diana sera également disponible. À noter que nous ignorons pour le moment ce que la figurine débloquera. Pour rappel, PRAGMATA est attendu pour le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Une démo sera également disponible sur l'eShop dans les prochaines semaines.

A propos de PRAGMATA Nouvelle création Capcom, PRAGMATA, est un jeu d'action futuriste doté d'un gameplay unique mêlant habilement shoot et piratage informatique. L'histoire suit un duo improbable dont la mission est de s'échapper d'une station lunaire envahie par des entités robotiques hostiles. Dans ce jeu solo, les joueurs contrôlent à la fois l'astronaute Hugh et l'énigmatique androïde Diana. Ils devront combiner leurs compétences et capacités respectives pour surmonter de nombreux obstacles mortels afin de trouver un moyen de retourner sur Terre.

Source : Nintendo