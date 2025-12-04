Prince of Persia : Les Sables du Temps : une sortie "surprise" cette semaine ?

Sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube, Prince of Persia: Les Sables du Temps est un chef d'oeuvre qui a marqué des générations de joueurs.Il y a indubitablement un avant et un après Prince of Persia: Les Sables du Temps et même si ses suites ont su se démarquer, aucune n'a réussi à retrouver la magie et la beauté du titre original.

Autant dire que son remake est très attendu. Malheureusement, un peu comme Metroid Prime 4: Beyond, le développement a connu pas mal de déconvenues.

Annoncé en 2019 , le remake, un temps confié à Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, les studios indiens d'Ubisoft pour une sortie initialement planifiée en 2021, est retourné ensuite dans le giron d'Ubisoft Montréal, qui s'était occupé du jeu original. Depuis, les précommandes du jeu ont été annulées et on attend sagement sa sortie...

Mais se pourrait-il qu'après autant d'attente, le titre sorte par surprise, demain , sans annonce préalable ?

C'est ce que pensent certains petits curieux qui ont trouvé des fichiers sur le site de test, dont un nommé « game-release-tomorrow.png ». Leur trouvaille a été depuis effacée des réseaux mais, au moins, on sera fixé assez vite. Espérons juste, qu'après tant de mésaventures, le remake fera honneur au titre mythique de Jordan Mechner.

En attendant, Prince of Persia : Les Sables du Temps est toujours attendu en 2026 . Notez que le jeu n'a jamais été annoncé officiellement sur Nintendo Switch et encore moins sur Switch 2 mais on imagine mal le titre faire l'impasse sur les consoles Nintendo.

