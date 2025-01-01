Nintendo Treehouse annoncé pour Pokémon Pokopia et le DLC de Super Mario Bros. Wonder - Tous les détails

Alors qu'un Pokémon PRESENTS évenement est attendu en fin de semaine pour célèbrer les 30 ans des Pokémon, Nintendo of America vient d'annoncer la diffusion d'un Nintendo Treehouse: Live spécial qui nous permettra de découvrir des séquences de gameplay de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel​ et de Pokémon Pokopia.

Pour ne pas le rater, rendez-vous demain soir , mardi 24 février , à 23 heures (heure de Paris). Evidemment, on vous en fera un petit débrief dans la foulée.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pokémon PRESENTS annoncé pour les 30 ans des Pokémon - Tous les détails

Et aussi :

​

,

Et toujours :