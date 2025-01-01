Nintendo Switch 2

Nintendo Treehouse annoncé pour Pokémon Pokopia et le DLC de Super Mario Bros. Wonder - Tous les détails

Par rifraff - Il y a 23 heures

Alors qu'un Pokémon PRESENTS évenement est attendu en fin de semaine pour célèbrer les 30 ans des Pokémon, Nintendo of America vient d'annoncer la diffusion d'un Nintendo Treehouse: Live spécial qui nous permettra de découvrir des séquences de gameplay de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel et de Pokémon Pokopia

Pour ne pas le rater, rendez-vous demain soir, mardi 24 février, à 23 heures (heure de Paris). Evidemment, on vous en fera un petit débrief dans la foulée. 

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pokémon PRESENTS annoncé pour les 30 ans des Pokémon - Tous les détails

Et aussi :

,

Et toujours :

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel
Nintendo

  • 26 mars 2026
  • 26 mars 2026
  • 26 mars 2026
Pokémon Pokopia
Nintendo
Koei Tecmo

  • 05 mars 2026
  • 05 mars 2026
  • 05 mars 2026

Sur le même sujet

25
Image news
Nintendo Switch 2 : un Noël décevant et des ventes en baisse en E...
8
Image news
Nintendo reconfirme son calendrier de sorties de jeu 2025-2026 su...
12
Image news
Pokémon Pokopia en 2026 sur Nintendo Switch 2 ou quand Pokémon re...