Nintendo Treehouse annoncé pour Pokémon Pokopia et le DLC de Super Mario Bros. Wonder - Tous les détails
Par rifraff - Il y a 23 heures
Alors qu'un Pokémon PRESENTS évenement est attendu en fin de semaine pour célèbrer les 30 ans des Pokémon, Nintendo of America vient d'annoncer la diffusion d'un Nintendo Treehouse: Live spécial qui nous permettra de découvrir des séquences de gameplay de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel et de Pokémon Pokopia.
Pour ne pas le rater, rendez-vous demain soir, mardi 24 février, à 23 heures (heure de Paris). Evidemment, on vous en fera un petit débrief dans la foulée.
En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
