Nintendo Switch 2 - modèle OLED - Samsung se préparerait à fournir des écrans OLED pour la Switch 2

Alors que l'on sait déjà qu'un nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2 sortira l'année prochaine en Europe mais qu'il ne changera rien- ou presque, le site ZDNET version coréenne croit savoir que Nintendo prépare une Nintendo SWITCH 2 - modèle OLED permettant "une résolution améliorée, passant de la HD (1280x720) du modèle Switch 1 OLED à la Full HD (1920x1080)". Comme pour le modèle OLED de la première Switch, ce serait Samsung qui se chargerait de l'écran.

Toutefois, les différentes sources du site, précisent qu'en "raison de l’écart de prix avec les écrans à cristaux liquides (LCD)", la sortie du nouveau modèle resterait pour le moment incertaine surtout avec la flambée des prix de nombreux composants notamment les semi-conducteurs. Nintendo et Samsung s'efforceraient donc à réduire les coûts de production alors que, déjà, un peu partout dans le monde, Nintendo est "contraint" d'augmenter le prix de ses consoles et abonnements.

Si finalement, Nintendo se décidait, le développement du nouveau modèle pourrait commencer dès la fin de cette année pour une sortie fin 2027, début 2028.

Evidemment, à ce stade, ce n,'est qu'une rumeur même si on peut penser que tôt ou tard , un modèle OLED de la SWITCH 2 finira bien par sortir, la vie étant un eternel recommencement.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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