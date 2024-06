Nintendo of America ne croyait pas en Hyrule Warriors

Il n'est pas toujours facile de bousculer les habitudes et encore moins de toucher à une légende. Hyrule Warriors fait partie des licences nées sur Wii U. On l'a sans doute oublié mais lors de la sortie du premier épisode, en 2014, l'utilisation de la Legend dans un "Musô" était pour le moins surprenante, Nintendo étant habituellement très protecteur avec sa licence phare.

Si on en croit Kit et Krysta, le duo emblématique des Nintendo Minute (qui a quitté Nintendo fin 2021 ), le jeu ne faisait d'ailleurs pas l'unanimité chez Nintendo of America. A priori, à l'époque de la sortie du jeu sur Wii U, beaucoup n'étaient pas convaincu par le résultat et craignaient même que le titre nuise à l'image de la saga. Certains étaient d'ailleurs contre l'idée d'une localisation et d'une sortie du jeu hors du Japon.

Finalement, le jeu rencontrera un très grand succès sur Wii U, dépassant même les prévisions de Koei Tecmo. Par la suite il sera porté, là encore avec succès, sur 3DS et Nintendo Switch, et aura même droit à une suite, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Un NINTENDO DIRECT en juin 2024 pour évoquer les derniers jeux de la Nintendo Switch

,

Lire aussi :

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube