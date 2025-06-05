Nintendo prépare une station d'accueil compatible Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Un dock pour les réunir toutes

Si vous possedez une Nintendo Switch 1 et une Nintendo Switch 2, vous avez forcément deux stations d'accueil branchées devant votre télé, les deux consoles n'ayant pas les mêmes alimentations.

Pas étonnant donc de découvrir que Nintendo travaille sur un dock capable d'accueillir les deux consoles. C'est en tout cas ce que l'on constate en découvrant un nouveau brevet publié récemment en Chine par Nintendo (et déniché par Nintendo Patents Watch).

Ce brevet détaille ce nouveau dock, capable de reconnaître les consoles et de s'adapter à leurs spécificités. Evidemment, faut-il le rappeler, à ce stade, il ne s'agit que d'un brevet comme Nintendo en publie des tas chaque année et peut-être que ce nouveau dock ne verra jamais le jour, alors que la première Switch tire sa révérence en Europe et que des rumeurs évoquent une Switch 2 OLED.

En attendant d'hypothétiques développements, retrouvez ci-dessous la traduction du résumé de ce brevet publié par Nintendo Patents Watch :

Avec la console NS2 : Norme de données USB 3

Sortie vidéo haute résolution

Vitesse de ventilation plus élevée Avec la console NS1 : Norme de données USB 2

Sortie vidéo basse résolution

Vitesse de ventilation plus faible Ce brevet pourrait trancher un débat parmi les passionnés de matériel Nintendo : le ventilateur de la station d’accueil refroidit non seulement celle-ci, mais aussi la console. Le ventilateur (n° 23 sur l'image 1) aspire l'air par l'ouverture 21F. L'air passe au-dessus du circuit imprimé 22 de la station d'accueil, pénètre dans la console par l'ouverture inférieure 30B et ressort par l'ouverture supérieure 30C. Cette station d'accueil universelle pourrait s'agir d'un simple projet de R&D ou d'un ancien modèle abandonné (brevet déposé en janvier 2025). Le T7 en mode SPI est facultatif ; il sert à recevoir des signaux d'interruption. (Cela peut s'avérer utile pour un accessoire de type détecteur de mouvement, tel que le nouveau Ring Con.)

• Une certaine valeur de résistance est réservée à la poignée de recharge JC2. Dans ce mode, le T3 correspond au bouton GL/GR, et le T4 à la LED de recharge (image ci-dessous). Il faut noter que le connecteur magnétique comporte en réalité 13 broches, alors que le brevet n'en indique que 11. Étant donné que le Joy-Con peut être fixé à l'envers, je pense que les deux broches supplémentaires sont superflues.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi :

Et toujours :