Les jeux Nintendo DS / 3DS / Wii U bientôt sur Nintendo Switch ? Nintendo dépose un brevet permettant de jouer avec deux écrans - Tous les détails

Régulièrement, Nintendo dépose des brevets divers et variés.

Ils ne servent pas toujours (et parfois même, inquiètent lorsqu'il s'agit de protéger des mécanismes de jeu) mais très souvent, ils donnent tout du moins une indication sur les pistes de travail empruntées par Nintendo.

On découvre ainsi aujourd'hui (grâce à un fan qui l'a repéré) que Nintendo a déposé un brevet pour sa Nintendo Switch permettant de gérer deux écrans soit en les plaçant sur le même écran, soit en basculant facilement d'un écran à l'autre, soit en se servant de deux écrans différents (écran parent / écran enfant), en l'occurrence deux Switch.

Un système de traitement d'informations comprend un appareil parent et un appareil enfant. L'appareil parent acquiert des données de fonctionnement de l'appareil parent relatives à une opération sur un dispositif de fonctionnement de l'appareil parent et acquiert des données de fonctionnement de l'appareil enfant à partir de l'appareil enfant. L'appareil parent effectue un traitement d'informations sur la base des données de fonctionnement de l'appareil parent et des données de fonctionnement de l'appareil enfant reçues et génère une première image et une deuxième image qui est une image d'interface utilisateur sur la base du traitement d'informations. L'appareil parent transmet l'une des première et deuxième images à un dispositif d'affichage de l'appareil parent et transmet l'autre image à l'appareil enfant. L'appareil enfant transmet les données de fonctionnement de l'appareil enfant relatives à une opération sur un dispositif de fonctionnement de l'appareil enfant à l'appareil parent et transmet l'autre image reçue de l'appareil parent à un dispositif d'affichage.

Evidemment, on ne peut s'empêcher de penser aux jeux DS et 3DS qui pourraient profiter de ce brevet sur Nintendo Switch et débarquer via les Nintendo Classics du Nintendo Switch Online.

Mais cela pourrait aussi être utilisé pour des jeux de type Nintendo Land, via un portage ou une réédition. Ce procédé pourrait aussi annoncer de nouveaux jeux reprenant le gameplay asymétrique.

Sur une des images (à retrouver sur cette page), on voit la console Nintendo Switch (appareil "parent") en mode télé alors qu'une seconde Switch (appareil "enfant") affiche le second écran, en mode portable ou en mode télé. Ainsi, on pourrait se servir d'une seconde Switch comme manette pour la première, comme le GamePad de la Wii U, ce qui ouvre de nouvelles perspectives...

En attendant d'autres infos, retrouvez la traduction Deepl de la présentation du brevet (qui est approximative mais vous donnera une première idée du brevet) ainsi que quelques captures d'écran. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

CHAMP

[0002] Un mode de réalisation exemplaire concerne un ou plusieurs supports lisibles par ordinateur non transitoires, un système de traitement d'informations, un procédé de traitement d'informations et un appareil de traitement d'informations.

CONTEXTE ET RÉSUMÉ

[0003] Classiquement, il existe une technique dans laquelle l'un d'une pluralité d'appareils de traitement d'informations est défini comme appareil parent, les autres appareils sont définis comme appareils enfants, et l'appareil parent distribue des images aux appareils enfants, un jeu étant ainsi réalisé entre la pluralité d'appareils de traitement d'informations.

[0004] Cependant, il existe une marge d'amélioration en termes de commodité pour un utilisateur utilisant un système de traitement d'informations ayant pour fonction de distribuer des images d'un appareil parent à des appareils enfants.

[0005] Un mode de réalisation exemplaire décrit un système de traitement d'informations ayant pour fonction de distribuer des images d'un appareil parent à des appareils enfants et capable d'améliorer la commodité pour un utilisateur.

[0006] Le mode de réalisation exemplaire utilise les configurations suivantes.

Première configuration

[0007] Une première configuration est constituée d'un ou plusieurs supports informatiques non transitoires contenant des instructions qui, une fois exécutées, commandent le traitement d'informations par un ou plusieurs processeurs d'un premier appareil de traitement de l'information. Le traitement de l'information comprend, dans un premier mode, l'exécution du traitement de l'information à l'aide de premières données d'entrée issues d'une opération entrée dans un dispositif d'opération inclus ou connecté au premier appareil de traitement de l'information, comme données d'opération, et la sortie d'une image comprenant une première et une seconde image sélectionnées de manière commutable en fonction des données d'opération, ou les deux, vers un dispositif d'affichage inclus ou connecté au premier appareil de traitement de l'information. Le traitement de l'information comprend, dans un second mode, la communication avec un second appareil de traitement de l'information, l'exécution du traitement de l'information à l'aide d'au moins l'une des premières et secondes données d'entrée reçues du second appareil de traitement de l'information comme données d'opération, la sortie de l'une des premières et secondes images vers le dispositif d'affichage, et la transmission de l'autre image au second appareil de traitement de l'information.

[0008] Sur la base de ce qui précède, s'il n'y a qu'un seul premier appareil de traitement de l'information, une première image et une seconde image, l'image de l'interface utilisateur, sont affichées sur un dispositif d'affichage de ce premier appareil. S'il y a un second appareil de traitement de l'information en plus du premier, l'une des deux images est affichée sur le premier appareil de traitement de l'information, et l'autre image est transmise au second appareil de traitement de l'information. Par conséquent, s'il y a un second appareil de traitement de l'information en plus du premier, il est possible d'afficher les première et seconde images, l'image de l'interface utilisateur, sur différents dispositifs d'affichage, ce qui améliore le confort d'utilisation.

Deuxième configuration

[0009] Selon une deuxième configuration, dans la première configuration, le traitement d'informations peut être un traitement de jeu, et la première image peut être une image d'un espace virtuel basée sur une caméra virtuelle.

[0010] Sur la base de ce qui précède, il est possible d'effectuer un traitement de jeu et de générer une image basée sur une caméra virtuelle comme première image.

Troisième configuration

[0011] Selon une troisième configuration, dans la deuxième configuration, la deuxième image peut au moins comprendre une image de carte dans un jeu.

[0012] Sur la base de ce qui précède, tout en visualisant l'image basée sur la caméra virtuelle, l'utilisateur peut visualiser une image de carte sur un écran différent.

Quatrième configuration

[0013] Selon la quatrième configuration, dans la première configuration, la seconde image peut au moins inclure une image représentant un élément comme cible de sélection. Le traitement des informations peut également comprendre la réalisation d'un processus de sélection pour sélectionner l'élément au moins en fonction des données d'opération.

[0014] Sur la base de ce qui précède, l'utilisateur peut sélectionner un élément comme cible de sélection sur un écran différent.

Cinquième configuration

[0015] Selon la cinquième configuration, dans la quatrième configuration, l'élément peut être une composition. Le traitement de l'information peut également comprendre la génération d'une image relative à la composition reproduite comme première image.

[0016] Sur la base de ce qui précède, il est possible de sélectionner une composition sur un écran différent, de démarrer la production de la composition et d'afficher une image liée à la composition sélectionnée comme première image.

Sixième configuration

[0017] Selon la sixième configuration, dans la première configuration, les secondes données d'entrée peuvent inclure des données d'entrée tactiles concernant une entrée sur un écran tactile fourni dans le second appareil de traitement d'informations. Le traitement des informations peut également comprendre, dans le second mode, l'exécution du traitement des informations en utilisant les secondes données d'entrée comme données d'opération, et la sélection d'un élément sélectionnable inclus dans une interface utilisateur de la seconde image en fonction des données d'entrée tactiles.

[0018] Sur la base de ce qui précède, l'utilisateur peut sélectionner un élément sélectionnable à l'aide d'un écran tactile.

[0019] Une autre configuration peut être le premier appareil de traitement d'informations, ou peut être un système de traitement d'informations comprenant le premier appareil de traitement d'informations, ou peut être un procédé de traitement d'informations exécuté dans un système de traitement d'informations.

[0020] Selon le mode de réalisation exemplaire, s'il existe un deuxième appareil de traitement d'informations en plus d'un premier appareil de traitement d'informations, il est possible d'afficher une première image et une deuxième image qui est une image d'interface utilisateur sur différents dispositifs d'affichage, et d'améliorer la commodité pour un utilisateur.

[0021] Ces caractéristiques, aspects et avantages, ainsi que d'autres, des modes de réalisation exemplaires apparaîtront plus clairement à partir de la description détaillée suivante des modes de réalisation exemplaires lorsqu'ils sont pris conjointement avec les dessins d'accompagnement.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'EXEMPLES DE RÉALISATION NON LIMITATIFS

Description des appareils de traitement de l'information

[0041] Un appareil de traitement de l'information utilisé dans un exemple de mode de réalisation est décrit ci-dessous. Un exemple d'appareil de traitement de l'information 1 comprend un corps principal 2 , un contrôleur gauche 3 et un contrôleur droit 4. Le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 sont configurés pour être fixés et détachés du corps principal 2. Autrement dit, l'appareil de traitement de l'information 1 peut être utilisé comme un appareil unifié obtenu en fixant le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 au corps principal 2. De plus, l'appareil de traitement de l'information 1 peut également être utilisé en détachant le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 du corps principal 2. La configuration de l'appareil de traitement de l'information 1 selon l'exemple de mode de réalisation est décrite ci-après, puis un système de jeu comprenant plusieurs appareils de traitement de l'information 1 est décrit.

[0042]FIG. 1est un schéma montrant un exemple de l'appareil de traitement d'informations 1 dans l'état où le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 sont attachés à l'appareil du corps principal 2 .FIG. 2est un schéma montrant un exemple de l'appareil de traitement d'informations 1 dans l'état où le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 sont détachés de l'appareil principal 2. Comme illustré dansFIG. 1Le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 sont tous deux reliés à l'appareil principal 2 et unifiés avec celui-ci . L'appareil principal 2 est un appareil permettant d'exécuter divers processus (par exemple, le traitement de jeux) dans l'appareil de traitement d'informations 1 .

L'appareil principal 2 comprend un écran 12. Cet écran affiche une image générée par l'appareil principal 2. Il peut s'agir d'un dispositif d'affichage de tout type. Par exemple, il peut s'agir d'un écran à cristaux liquides (LCD) ou d'un écran électroluminescent organique.

[0044] De plus, l'appareil principal 2 comprend un écran tactile 13 sur l'écran 12. Dans l'exemple de réalisation, l'écran tactile 13 est d'un type permettant une saisie multipoint (par exemple, de type capacitif). L'écran tactile 13 peut toutefois être de tout type. Par exemple, l'écran tactile 13 peut être d'un type permettant une saisie monopoint (par exemple, de type résistif).

[0045] Chacun des contrôleurs gauche 3 et droit 4 a une forme verticalement longue (c'est-à-dire une forme longue dans une direction d'axe y représentée sur la figure 1).FIG. 1). Dans l'état où chacun des contrôleurs gauche 3 et droit 4 est détaché de l'appareil de corps principal 2 , le contrôleur peut être maintenu dans l'orientation dans laquelle le contrôleur est verticalement long, et peut également être maintenu dans l'orientation dans laquelle le contrôleur est horizontalement long.

Le contrôleur gauche 3 comprend un joystick analogique 31 permettant à l'utilisateur de saisir une direction et plusieurs boutons de commande 32 permettant à l'utilisateur d'effectuer une pression. Le contrôleur droit 4 comprend un joystick analogique 41 permettant à l'utilisateur de saisir une direction et plusieurs boutons de commande 42 permettant à l'utilisateur d'effectuer une pression. Chacun des contrôleurs gauche 3 et droit 4 peut inclure un capteur d'accélération et un capteur de vitesse angulaire, capables de détecter le mouvement et l'orientation du contrôleur. Ci-après, les contrôleurs gauche 3 et droit 4 sont parfois appelés collectivement « premier contrôleur ».

L'appareil principal 2 , auquel sont fixés les contrôleurs gauche 3 et droit 4 (l'appareil de traitement de l'information 1 ), est d'une taille permettant à l'utilisateur de le transporter. Par exemple, l'utilisateur joue à un jeu en utilisant les contrôleurs gauche 3 et droit 4 en tenant le contrôleur gauche 3 solidaire de l'appareil principal 2 de la main gauche et le contrôleur droit 4 solidaire de l'appareil principal 2 de la main droite, et en visualisant une image du jeu affichée sur l'écran 12. Ci-après, un mode de jeu dans lequel, comme décrit précédemment, lorsque les contrôleurs gauche 3 et droit 4 sont fixés à l'appareil principal 2 , l'utilisateur joue à un jeu en utilisant les contrôleurs gauche 3 et droit 4 et en visualisant une image du jeu affichée sur l'écran 12 est parfois appelé « mode mobile ».

[0048] Comme le montreFIG. 2Les contrôleurs gauche 3 et droit 4 peuvent être détachés de l'appareil principal 2. Lorsqu'ils sont détachés, ils restent connectés sans fil à l'appareil principal 2. Par exemple , un support est prévu à l'arrière de l'appareil principal 2. Grâce à ce support, l'utilisateur peut poser l'appareil principal 2 sur une table, de manière à ce que l' écran 12 soit presque perpendiculaire à celle-ci. Il peut également poser l'appareil principal 2 sur la table , de manière à ce que l'écran 12 soit orienté vers le haut . L'utilisateur peut détacher les manettes gauche 3 et droite 4 de l'appareil principal 2 , effectuer une opération de jeu avec ces manettes et/ou jouer tout en visualisant une image du jeu affichée sur l'écran 12 de l' appareil principal 2 placé sur la table. Ci-après, un mode de jeu dans lequel, comme décrit précédemment, les manettes gauche 3 et droite 4 sont connectées sans fil à l'appareil principal 2 , et l'utilisateur effectue une opération de jeu avec les manettes gauche 3 et/ou droite 4 et joue tout en visualisant une image du jeu affichée sur l'écran 12 est parfois appelé « mode table ». Pour l'appareil principal 2 , une seconde manette 7 (voirFIG. 5) différents des contrôleurs gauche 3 et droit 4 peuvent être connectés sans fil. Le second contrôleur peut être manipulé par l'utilisateur en le tenant à deux mains. Un mode de jeu dans lequel, comme décrit précédemment, le second contrôleur est connecté sans fil à l'appareil principal 2 , et l'utilisateur effectue une opération de jeu avec le second contrôleur et joue tout en visualisant une image de jeu affichée sur l'écran 12 est également appelé « mode table ». Ci-après, le premier contrôleur et le second contrôleur sont parfois appelés collectivement « contrôleur ».

[0049] L'utilisateur peut également connecter l'appareil principal 2 à un moniteur fixe (par exemple, un téléviseur) 5 via un support 6 et jouer à un jeu tout en visualisant une image de jeu affichée sur le moniteur fixe 5 (voirFIG. 5). Dans l'appareil principal 2 , une borne inférieure 27 (voirFIG. 3) pour la connexion au socle 6 est prévu. L'appareil principal 2 est connecté au moniteur fixe 5 par câble via le socle 6. Un mode de jeu dans lequel, comme décrit précédemment, l'utilisateur joue à un jeu tout en regardant une image affichée sur le moniteur fixe externe 5, différente de l'écran 12, est parfois appelé « mode fixe ». Lorsque l'appareil de traitement de l'information 1 fonctionne en mode fixe, les premières manettes (les manettes gauche 3 et droite 4 ) peuvent être détachées de l'appareil principal 2 et connectées sans fil à ce dernier , permettant ainsi à l'utilisateur de jouer à l'aide de ces deux manettes. Alternativement, lorsque l'appareil de traitement de l'information 1 fonctionne en mode fixe, lorsque les manettes gauche 3 et droite 4 sont connectées à l'appareil principal 2 , une autre première manette ou une seconde manette peut être connectée sans fil à l'appareil principal 2 , permettant ainsi à l'utilisateur de jouer à l'aide de la première ou de la seconde manette.

[0050] Ensuite, la configuration interne de l'appareil de traitement d'informations 1 est décrite.FIG. 3est un schéma fonctionnel montrant un exemple de configuration interne de l'appareil de traitement d'informations 1 .

[0051] Comme le montreFIG. 3L'appareil principal 2 comprend un processeur 81. Ce processeur 81 est une unité de traitement de l'information permettant d'exécuter divers types de traitements . Par exemple, le processeur 81 peut être composé d'une ou plusieurs unités centrales de traitement (CPU) ou d' un système sur puce (SoC) comprenant une ou plusieurs CPU et une ou plusieurs unités de traitement graphique (GPU). Le processeur 81 exécute un programme de traitement de l'information (par exemple, un jeu) stocké dans une unité de stockage (plus précisément, un support de stockage interne tel qu'une mémoire flash 84 , un support de stockage externe connecté à l'emplacement 23 , ou similaire), réalisant ainsi différents types de traitements.

[0052] L'appareil principal 2 comprend une mémoire flash 84 et une mémoire DRAM (Dynamic Random Access Memory) 85, comme exemples de supports de stockage internes intégrés à l'appareil principal 2. La mémoire flash 84 et la DRAM 85 sont connectées au processeur 81. La mémoire flash 84 est principalement utilisée pour stocker diverses données (ou programmes) à sauvegarder dans l'appareil principal 2. La DRAM 85 est une mémoire utilisée pour stocker temporairement diverses données utilisées pour le traitement de l'information.

L'appareil principal 2 comprend une interface de fente (ci-après abrégée en « I/F ») 91. Cette interface 91 est connectée au processeur 81. L'interface 91 est connectée à la fente 23 et, conformément aux instructions du processeur 81 , lit et écrit des données depuis et vers le type de support de stockage prédéterminé (par exemple, une carte mémoire dédiée) connecté à la fente 23 .

[0054] Le processeur 81 lit et écrit de manière appropriée des données depuis et vers la mémoire flash 84 , la DRAM 85 et chacun des supports de stockage ci-dessus, effectuant ainsi le traitement d'informations ci-dessus.

L'appareil principal 2 comprend une section de communication réseau 82. Cette section est connectée au processeur 81. Elle communique (plus précisément, par communication sans fil) avec un appareil externe via un réseau. Dans l'exemple de réalisation, la section de communication réseau 82 peut communiquer directement sans fil avec un autre appareil principal 2 présent à portée de communication de cet appareil principal 2 , en utilisant une méthode de communication prédéterminée (par exemple , une méthode basée sur un protocole unique ou une méthode conforme à la norme Wi-Fi). Via un point d'accès LAN sans fil présent à portée de communication de cet appareil principal 2 , la section de communication réseau 82 peut également communiquer avec un autre appareil principal 2 connecté à un réseau local incluant ce point d'accès, en utilisant une méthode conforme à la norme Wi-Fi. Ici, une telle communication directe avec un autre appareil principal 2 et une telle communication dans un réseau local via un point d'accès LAN sans fil sont appelées « communication locale ». La section de communication réseau 82 peut se connecter à Internet via un réseau local sans fil (LAN) selon une méthode conforme à la norme Wi-Fi, et communiquer avec un autre appareil connecté à Internet. L'appareil principal 2 peut se connecter à un réseau local filaire et à Internet via ce réseau. Par exemple, l'appareil principal 2 peut se connecter au réseau local filaire via la station d'accueil 6. Cette communication avec un autre appareil via Internet est appelée « communication Internet ».

L'appareil principal 2 comprend une section de communication 83 avec le contrôleur . Cette section est connectée au processeur 81. Elle communique sans fil avec le contrôleur gauche 3 et/ou le contrôleur droit 4. Elle peut également communiquer sans fil avec le second contrôleur . Le mode de communication entre l'appareil principal 2 et les contrôleurs gauche 3 et droit 4 (ou le second contrôleur) est optionnel. Dans l'exemple de réalisation, la section de communication 83 assure une communication conforme à la norme Bluetooth (marque déposée) avec le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 .

Le processeur 81 est connecté à une borne gauche 20 , une borne droite 21 et une borne inférieure 27. En communication filaire avec le contrôleur gauche 3 , le processeur 81 transmet des données à ce dernier via la borne gauche 20 et reçoit également des données de fonctionnement de ce dernier via cette même borne . De plus, en communication filaire avec le contrôleur droit 4 , le processeur 81 transmet des données à ce dernier via la borne droite 21 et reçoit également des données de fonctionnement de ce dernier via cette même borne . De plus, en communication avec le socle 6 , le processeur 81 transmet des données à ce dernier via la borne inférieure 27. Comme décrit précédemment, dans l'exemple de réalisation, le corps principal 2 peut communiquer à la fois par câble et sans fil avec le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 . De plus, lorsque l'appareil unifié obtenu en fixant le contrôleur gauche 3 et le contrôleur droit 4 à l'appareil du corps principal 2 ou l'appareil du corps principal 2 seul est fixé au berceau 6 , l'appareil du corps principal 2 peut délivrer des données (par exemple, des données d'image ou des données sonores) au moniteur fixe 5 ou similaire via le berceau 6 .

[0058] Ici, l'appareil principal 2 peut communiquer simultanément (c'est-à-dire en parallèle) avec plusieurs contrôleurs gauches 3. De plus, il peut communiquer simultanément (c'est-à-dire en parallèle) avec plusieurs contrôleurs droits 4. Ainsi, plusieurs utilisateurs peuvent simultanément fournir des entrées à l'appareil principal 2 , chacun utilisant un ensemble de contrôleurs gauche 3 et droit 4. À titre d'exemple, un premier utilisateur peut fournir une entrée à l'appareil principal 2 à l'aide d'un premier ensemble de contrôleurs gauche 3 et droit 4 , et simultanément, un second utilisateur peut fournir une entrée à l'appareil principal 2 à l'aide d'un second ensemble de contrôleurs gauche 3 et droit 4 .

L'appareil principal 2 comprend un contrôleur d'écran tactile 86 , qui est un circuit de commande de l'écran tactile 13. Ce contrôleur est connecté entre l'écran tactile 13 et le processeur 81. À partir d'un signal provenant de l'écran tactile 13 , il génère , par exemple, des données indiquant la position d'une entrée tactile. Il transmet ensuite ces données au processeur 81 .

[0060] De plus, l'écran 12 est connecté au processeur 81. Le processeur 81 affiche une image générée (par exemple, une image générée par l'exécution du traitement d'informations ci-dessus) et/ou une image acquise en externe sur l'écran 12 .

L'appareil principal 2 comprend un circuit codec 87 et des haut-parleurs 88 (plus précisément, un haut-parleur gauche et un haut-parleur droit) . Le circuit codec 87 est connecté aux haut-parleurs 88 et à une borne d'entrée/sortie audio 25 , ainsi qu'au processeur 81. Le circuit codec 87 contrôle l'entrée et la sortie des données audio vers et depuis les haut-parleurs 88 et la borne d'entrée/sortie audio 25 .

[0062] En outre, le corps principal 2 comprend un capteur d'accélération 89. Dans l'exemple de réalisation, le capteur d'accélération 89 détecte les amplitudes des accélérations le long de trois axes prédéterminés (par exemple, les axes xyz représentés sur la figure 1).FIG. 1) directions. Il convient de noter que le capteur d'accélération 89 peut détecter une accélération le long d'une direction axiale ou des accélérations le long de deux directions axiales.

[0063] De plus, le corps principal 2 comprend un capteur de vitesse angulaire 90. Dans l'exemple de réalisation, le capteur de vitesse angulaire 90 détecte les vitesses angulaires autour de trois axes prédéterminés (par exemple, les axes xyz représentés sur la figure 1).FIG. 1). Il convient de noter que le capteur de vitesse angulaire 90 peut détecter une vitesse angulaire autour d'un axe ou des vitesses angulaires autour de deux axes.

Le capteur d'accélération 89 et le capteur de vitesse angulaire 90 sont connectés au processeur 81 , et les résultats de détection de ces capteurs sont transmis au processeur 81. En fonction de ces résultats , le processeur 81 peut calculer des informations concernant le mouvement et/ou l'orientation du corps principal 2 .

[0065] L'appareil principal 2 comprend un bouton d'alimentation 24 , une section de commande d'alimentation 97 et une batterie 98. La section de commande d'alimentation 97 est connectée à la batterie 98 et au processeur 81. De plus, bien que non représenté sur la figureFIG. 6La section de contrôle d'alimentation 97 est connectée aux composants du corps principal 2 (plus précisément, les composants alimentés par la batterie 98 , les bornes gauche 20 et droite 21 ). Sur commande du processeur 81 , la section de contrôle d'alimentation 97 contrôle l'alimentation des composants susmentionnés par la batterie 98 .

[0066] De plus, la batterie 98 est connectée à la borne inférieure 27. Lorsqu'un dispositif de charge externe (par exemple, le socle 6 ) est connecté à la borne inférieure 27 et que l'appareil principal 2 est alimenté par cette borne , la batterie 98 est chargée avec l'énergie fournie.

Le contrôleur gauche 3 comprend une borne 35 connectée à la borne gauche 20 de l'appareil principal 2. Il comprend également une section de commande 30. Cette section est connectée à des composants, dont la borne 35. Cette section contrôle le mode de communication entre le contrôleur gauche 3 et l' appareil principal 2. Dans l'exemple de réalisation, la section de commande 30 peut communiquer avec l'appareil principal 2 par voie filaire via la borne 35 et sans fil via une antenne (non représentée). Autrement dit, lorsque le contrôleur gauche 3 est fixé à l'appareil principal 2, la section de commande 30 communique avec ce dernier via la borne 35. De plus , lorsque le contrôleur gauche 3 est détaché de l'appareil principal 2 , la section de commande 30 communique sans fil avec l'appareil principal 2 (plus précisément, la section de communication du contrôleur 83 ). La communication sans fil entre la section de communication du contrôleur 83 et la section de commande 30 est effectuée conformément à la norme Bluetooth (marque déposée), par exemple.

[0068] De plus, le contrôleur gauche 3 comprend une mémoire 33 , telle qu'une mémoire flash. La section de commande 30 comprend, par exemple, un micro-ordinateur (ou un microprocesseur) et exécute le micrologiciel stocké dans la mémoire 33 , réalisant ainsi divers processus.

[0069] Le contrôleur gauche 3 comprend le stick analogique (« stick » dansFIG. 3) 31 et la pluralité de boutons de commande 32. Les informations relatives à une opération effectuée sur chacun des joysticks analogiques 31 et de la pluralité de boutons de commande 32 sont transmises à la section de commande 30 de manière répétée et au moment opportun.

[0070] De plus, le contrôleur gauche 3 comprend un capteur 34. Ce capteur comprend un capteur d'accélération et un capteur de vitesse angulaire. Le capteur d'accélération détecte les amplitudes des accélérations le long des axes xyz, comme indiqué dans la figure.FIG. 1Le capteur de vitesse angulaire détecte les vitesses angulaires autour des axes XY et YZ. Les résultats de détection des capteurs d'accélération et de vitesse angulaire sont transmis à la section de commande 30 de manière répétée et au bon moment.

La section de commande 30 acquiert des informations relatives à une entrée (notamment des informations relatives à une opération effectuée sur le joystick analogique 31 et les boutons de commande 32 , ou le résultat de la détection du capteur 34 ) à partir de chacun des boutons de commande 32 , du joystick analogique 31 et du capteur 34. La section de commande 30 transmet les données d'opération, y compris les informations acquises (ou les informations obtenues par un traitement prédéterminé de ces informations), à l'appareil principal 2. Il est à noter que les données d'opération sont transmises de manière répétée, une fois à intervalles prédéterminés. Il est à noter que l'intervalle de transmission des informations relatives à une entrée de chaque section d'entrée à l'appareil principal 2 peut être identique.

[0072] Les données de fonctionnement ci-dessus sont transmises à l'appareil principal 2 , ce qui permet à ce dernier de déterminer les opérations sur le joystick analogique 31 et les boutons de commande 32. De plus, en fonction du résultat de la détection du capteur 34 , l'appareil principal 2 peut acquérir des informations concernant le mouvement et/ou l'orientation du contrôleur gauche 3 .

[0073] Bien que non représenté sur les figures, le contrôleur gauche 3 comprend une batterie qui alimente les composants ci-dessus. Il peut également comprendre un vibreur.

[0074] Comme le montreFIG. 3Le contrôleur droit 4 comprend une borne 45 connectée à la borne droite 21 du corps principal 2 , une section de commande 40 , une mémoire 43 , un joystick 41 , plusieurs boutons de commande 42 et un capteur 44. Ces composants ont des fonctions similaires à celles des composants précédents du contrôleur gauche 3 et ne sont donc pas décrits.

Description d'un système de jeu comprenant une pluralité d'appareils de traitement de l'information

[0075] On décrit ci-dessous un exemple de système de jeu 10 permettant de jouer à un jeu selon l'exemple de réalisation décrit ci-dessous. Le système de jeu 10 est constitué de plusieurs appareils de traitement d'informations 1 communiquant entre eux.FIG. 4est un diagramme montrant un exemple du système de jeu 10 et est un diagramme montrant un aperçu du système de jeu 10 configuré par la pluralité d'appareils de traitement d'informations 1 effectuant la communication locale entre eux.FIG. 5est un diagramme montrant un exemple du système de jeu 10 et est un diagramme montrant un aperçu du système de jeu 10 configuré par la pluralité d'appareils de traitement d'informations 1 effectuant la communication Internet entre eux.

[0076] Comme le montreFIGS. 4 et 5Le système de jeu 10 comprend plusieurs appareils de traitement d'informations 1. Par exemple, le système de jeu 10 comprend un appareil de traitement d'informations 1a , un appareil de traitement d'informations 1b , un appareil de traitement d'informations 1c et un appareil de traitement d'informations 1d .

[0077] Bien queFIGS. 4 et 5Illustrons les cas où le système de jeu 10 comprend quatre appareils de traitement d'informations 1 ; le nombre d'appareils de traitement d'informations 1 inclus dans le système de jeu 10 peut être optionnel. Dans les deux formes de communication illustrées dansFIGS. 4 et 5, la pluralité d'appareils de traitement d'informations 1 inclus dans le système de jeu 10 peut fonctionner en mode mobile, stationnaire ou sur table, ou ces modes peuvent coexister. Par exemple, dans le mode de communication illustré à laFIG. 4, tous les appareils de traitement d'informations 1a à 1d peuvent fonctionner en mode mobile, stationnaire ou sur table, ou encore coexister en mode mobile, stationnaire et sur table. Bien que dans le système de jeu 10 illustré à laFIG. 5, des appareils de traitement d'informations en mode stationnaire ( 1 a et 1 b ) et des appareils de traitement d'informations en mode mobile ( 1 c et 1 d ) coexistent, un appareil de traitement d'informations en mode table peut être inclus, ou tous les appareils de traitement d'informations 1 a à 1 d peuvent fonctionner en mode mobile, ou peuvent fonctionner en mode stationnaire, ou peuvent fonctionner en mode table.

[0078] DansFIGS. 4 et 5L'appareil de traitement d'informations 1a fonctionne comme un appareil parent. En tant qu'appareil parent , il exécute un programme de jeu. Le processeur 81 de l'appareil 1a exécute le programme de jeu, exécutant ainsi le traitement d'un jeu prédéterminé. Par exemple, un support de stockage externe contenant le programme de jeu peut être connecté à l'emplacement 23 de l'appareil de traitement d'informations 1a , et le processeur 81 de l'appareil 1a peut lire le programme de jeu stocké sur le support de stockage externe dans la DRAM 85 et l' exécuter. Le programme de jeu peut être stocké dans la mémoire flash 84 de l'appareil de traitement d'informations 1a , ou sur un autre périphérique de stockage lisible par l'appareil de traitement d'informations 1a . Le jeu prédéterminé peut être n'importe quel jeu, tel qu'un jeu de course, un jeu de cartes, un jeu de table, un jeu de sport, un jeu de combat, un jeu de tir, un jeu de rôle, un jeu musical, etc.

[0079] D'autre part, dansFIGS. 4 et 5Les appareils de traitement d'informations 1b à 1d fonctionnent comme des appareils enfants. Chacun de ces appareils ne peut pas stocker le programme de jeu permettant d' exécuter le jeu prédéterminé et ne peut donc pas l'exécuter. Autrement dit, aucun support de stockage externe n'est connecté à l'emplacement 23 de l' appareil enfant, et le programme n'est pas non plus stocké dans la mémoire flash 84 de l'appareil enfant.

[0080] Chaque appareil enfant peut également stocker le programme de jeu, mais l'un quelconque de la pluralité d'appareils de traitement d'informations 1 peut fonctionner comme un appareil parent, les appareils de traitement d'informations 1 restants peuvent fonctionner comme des appareils enfants, et seul l'appareil parent peut exécuter le traitement du jeu.

[0081] Une pluralité d'appareils enfants peut inclure un appareil qui fonctionne uniquement comme appareil enfant.

[0082] Un appareil parent et des appareils enfants peuvent être des appareils de traitement de l'information du même type (par exemple, des appareils de jeu du même type). Un appareil parent et des appareils enfants peuvent être des appareils de traitement de l'information de types différents. Une pluralité d'appareils enfants peut comprendre un appareil de traitement de l'information du même type qu'un appareil parent et un appareil de traitement de l'information d'un type différent de celui de l'appareil parent.

[0083] Comme le montreFIG. 4, un appareil parent et des appareils enfants peuvent communiquer directement entre eux via une communication locale (par exemple, une méthode de communication basée sur un protocole unique ou une méthode conforme à la norme Wi-Fi). Comme illustré dansFIG. 5Un appareil parent et des appareils enfants peuvent communiquer entre eux via Internet 8. Dans l'exemple de réalisation, un jeu prédéterminé est exécuté à l'aide d'un appareil parent et d'appareils enfants. Ces derniers établissent des connexions avant le début du jeu prédéterminé.

[0084] Plus précisément, un appareil parent acquiert des données de fonctionnement relatives à une opération sur son contrôleur (premier ou deuxième contrôleur). Dans ce cas, les données de fonctionnement relatives à une opération sur son contrôleur sont appelées « données de fonctionnement de l'appareil parent ». Un appareil enfant transmet à l'appareil parent des données de fonctionnement relatives à une opération sur son contrôleur (premier ou deuxième contrôleur). Dans ce cas, les données de fonctionnement transmises de l'appareil enfant à l'appareil parent sont appelées « données de fonctionnement de l'appareil enfant ».

[0085] L'appareil parent effectue le traitement du jeu en fonction de ses données de fonctionnement. Il reçoit également les données de fonctionnement de l'appareil enfant transmises par l'appareil enfant et effectue le traitement du jeu en fonction de ces données. Le contenu du traitement du jeu varie selon le type de jeu.

[0086] Ensuite, l'appareil parent génère des données d'image sur la base du résultat du traitement du jeu. Plus précisément, l'appareil parent génère des données d'image d'appareil parent et des données d'image d'appareil enfant.

L'appareil parent affiche les données d'image générées sur l'écran 12 ou le moniteur fixe 5. Une image de jeu s'affiche alors sur l'écran 12 ou le moniteur fixe 5. L'appareil parent transmet également les données d'image générées à l'appareil enfant. L'appareil enfant reçoit les données d'image transmises par l'appareil parent et les affiche sur l'écran 12 ou le moniteur fixe 5. Une image de jeu s'affiche alors sur l'écran 12 ou le moniteur fixe 5. L'appareil parent peut générer des données sonores et émettre un son à partir de ces données. Il peut également générer des données sonores et les transmettre à l'appareil enfant, qui peut ensuite émettre un son à partir de ces données.

Comme décrit ci-dessus, le système de jeu 10 permettant d'exécuter le jeu selon l'exemple de réalisation comprend une pluralité d'appareils de traitement d'informations 1. Chacun de ces appareils fait office d'appareil parent, tandis que les autres appareils font office d'appareils enfants . Le traitement du jeu est effectué sur la base des données de fonctionnement de l'appareil parent relatives à une opération effectuée sur celui-ci. Les données de fonctionnement de chaque appareil enfant relatives à une opération effectuée sur chaque appareil enfant sont transmises de l'appareil enfant à l'appareil parent, et le traitement du jeu basé sur ces données est effectué par l'appareil parent. L'appareil parent génère une image de jeu relative au résultat du traitement et l'affiche sur l'écran 12 ou le moniteur fixe 5 de l'appareil parent. L'appareil parent transmet également une image de jeu relative au résultat du traitement à l'appareil enfant, qui affiche l'image de jeu. Par conséquent, un jeu est exécuté dans le système de jeu 10 comprenant l'appareil parent et les appareils enfants.

[0089] Ensuite, une description est donnée du jeu selon le mode de réalisation exemplaire réalisé à l'aide du système de jeu 10 tel que décrit ci-dessus.

Exemple de jeu exécuté dans un système de jeu

[0090] Un jeu selon l'exemple de réalisation est exécuté à l'aide d'un système de jeu 10 configuré par la communication locale décrite ci-dessus. Ce jeu utilise deux appareils de traitement de l'information 1. Une première image est affichée sur l'écran d'un premier appareil de traitement de l'information 1 , et une seconde image, représentant une interface utilisateur (IU), est affichée sur l'écran d'un second appareil de traitement de l'information 1 .

[0091]FIG. 6est un schéma montrant un exemple de la configuration du système de jeu 10 où le jeu selon l'exemple de réalisation est exécuté.

[0092] Comme le montreFIG. 6Le système de jeu 10 , dans lequel le jeu selon l'exemple de réalisation est exécuté, comprend un premier appareil de traitement d'informations 1a et un second appareil de traitement d'informations 1b . Comme illustré dansFIG. 6Par exemple, le premier appareil de traitement d'informations 1a fonctionne en mode stationnaire et est connecté au moniteur fixe 5 via le support 6 (non représenté). Le contrôleur (premier ou second contrôleur) (non représenté) est connecté sans fil au premier appareil de traitement d'informations 1a . Par exemple, le second appareil de traitement d'informations 1b fonctionne en mode mobile.

Le premier appareil de traitement d'informations 1a peut fonctionner en mode mobile ou en mode table. Le second appareil de traitement d'informations 1b peut fonctionner en mode stationnaire ou en mode table.

[0094] Par exemple, le premier appareil de traitement d'informations 1a stocke un programme de jeu permettant d'exécuter le jeu selon l'exemple de réalisation, l'exécute et fonctionne comme appareil parent. Le second appareil de traitement d'informations 1b n'exécute pas le programme de jeu et fonctionne comme appareil enfant.

[0095] La description repose ici sur l'hypothèse que le premier appareil de traitement d'informations 1a fonctionne comme appareil parent et le second appareil de traitement d'informations 1b comme appareil enfant. Cependant, le second appareil de traitement d'informations 1b peut fonctionner comme appareil parent et le premier appareil de traitement d'informations 1a comme appareil enfant.

[0096] Le premier appareil de traitement d'informations 1a , en tant qu'appareil parent, acquiert les données de fonctionnement de l'appareil parent relatives à une opération sur le contrôleur (le premier ou le second contrôleur) du premier appareil de traitement d'informations 1a . Le second appareil de traitement d'informations 1b , en tant qu'appareil enfant, acquiert les données de fonctionnement relatives à une opération sur le contrôleur ou l'écran tactile 13b du second appareil de traitement d'informations 1b et les transmet à l'appareil parent en tant que données de fonctionnement de l'appareil enfant. L'appareil parent effectue le traitement du jeu en fonction des données de fonctionnement de l'appareil parent et de l'appareil enfant et génère une première image et une seconde image, qui est une image d'interface utilisateur, en fonction du résultat du traitement du jeu. L'appareil parent affiche la première image générée sur l'écran fixe 5 et transmet la seconde image générée à l'appareil enfant. L'appareil enfant affiche la seconde image reçue de l'appareil parent sur un écran 12b de l' appareil enfant.