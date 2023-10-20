La Fleur Cancan est disponible en attendant la mise à niveau de Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort dans une dizaine de jours sur Nintendo SWITCH 2. Pour mémoire, il s'agit d'une extension tardive à Super Mario Bros. WONDER qui, deux ans et demi après sa sortie sur Nintendo Switch,, apporte une mise à niveau, quelques défis et niveaux de boss, et surtout un tas d'activités multijoueurs.

En attendant de pouvoir juger manette en main, Nintendo vient de sortir un objet étrange dont il a le secret, provenant tout droit du jeu : la Fleur Cancan !

Cette fleur qui commente les niveaux dans le jeu, dévoile des secrets et dispense des indices, porte bien son nom car elle parle beaucoup. Et c'est le cas aussi de celle que l'on peut désormais se procurer sur le My Nintendo STORE.

En pratique, il s'agit juste d'une reproduction parlante de la Fleur cancan du jeu. Elle fonctionne à pile et une fois qu'on a réglé la petite horloge cachée dans son pot, en indiqant notrre heure de réveil et notre heure de coucher, la plante est prête à fonctionner. A dire vrai, elle parle de temps en temps pour sortir une petite phrase du genre, "il fait beau aujourd'hui" ou simplement donner l'heure. Il sembleraiot qu'elle ressente la température mais bon ce n'est pas un thermomètre.

Cce n'est pas non plus tout à fait un réveil. La plante nous indique qu'il est l'heure de se réveiller mais n'insite pas. En appuyant sur le gros bouton devant la fleur, on peut déclencher une phrase parmi celles enregistrées... C'est vraiment un petit gadget conçu "pour faire sourire les gens" (qui est la fameuse devise de Nintendo). la Fleur cancan a un coût cependant : 29,99€ .

Retrouvez ci-dessous la présentation, des images et le trailer de la Fleur cancan. Plus de détails sur le My Nintendo STORE.

Une fleur cancan chez vous pour animer votre quotidien ! Sortie tout droit du Royaume des Fleurs de Super Mario Bros. Wonder, la fleur cancan s'invite dans la vie réelle !

Vous pouvez la laisser s'exprimer quand elle en a envie, ou appuyer sur le bouton pour la faire parler. Et si vous appuyez plusieurs fois, elle pourrait bien vous réserver une réplique spéciale ! Vous pouvez la paramétrer pour qu'elle vous salue au réveil ou vous souhaite bonne nuit.

La fleur cancan commente différents moments de la journée, peut ressentir la température, prévenir qu'il faut changer ses piles, ainsi que dire l'heure. Et si vous maintenez le bouton enfoncé, elle s'exclamera « Je suis une fleur prodiiige ! » et se mettra à jouer de la musique !

La fleur cancan peut parler en 11 langues : anglais, allemand, français, espagnol (Espagne), espagnol (Amérique latine), italien, néerlandais, portugais (Brésil), japonais, chinois et coréen. Remarque : la fleur cancan n'interagit pas avec vous et ne répond pas aux commandes vocales.

Taille de l'emballage : 15 x 13 x 11,5 cm

Dimensions : environ 13,5 x 10,2 cm

Matière : PVC, résine ABS, POM

VOIR : TOUTES LES INFOS DU TROISIEME NINTENDO DIRECT SUPER MARIO GALAXY LE FILM

Joyeux MAR10 DAY ! :

Lire aussi : Toutes les infos du POKEMON PRESENTS - 30 ANS des Pokémon

Et toujours:

Source : Nintendo