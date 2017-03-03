Joy-Con Drift : suite à sa condamnation pour pratique commerciale trompeuse, Nintendo contraint de publier un communiqué sur son site

Suite à sa condamnation par la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) pour "pratique commerciale trompeuse", pour n'avoir pas informé les consommateurs de l'existence du fameux "Joy-Con Drift" qui a tant empoisonné la vie des possesseurs de Nintendo Switch (voir détails ICI), Nintendo est contraint d'en faire la publicité sur son propre site.

Ainsi, si vous vous rendez sur le site officiel de Nintendo France, vous tomberez sur ce texte :

Pratique commerciale trompeuse concernant l'existence d'un dysfonctionnement affectant certaines manettes Joy-Con de la console Nintendo Switch 1 lancée en mars 2017 : Nintendo accepte le paiement d'une amende transactionnelle de 35 000 000 euros à l'issue d'une enquête de la DGCCRF.

A la suite d'une plainte de l'UFC-Que Choisir en septembre 2020, le service national des enquêtes (SNE) de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), a considéré qu'en n'informant pas les consommateurs de manière loyale sur les dysfonctionnements rencontrés par certaines manettes Joy-Con de la Nintendo Switch 1 (le bug de réactivité ou « Drift » occasionnant notamment des mouvements fantômes, intempestifs ou inversés des personnages, ainsi que des blocages des manettes), Nintendo of Europe avait commis une pratique commerciale trompeuse, de 2018 à 2023.

Le SNE de la DGCCRF a conclu que Nintendo n'avait communiqué qu'à partir de 2020, et non dès qu'elle a eu connaissance de ces dysfonctionnements. Cette communication tardive et parcellaire a porté sur le problème technique rendant certaines manettes Joy-Con de la Nintendo Switch 1 non réactives. Le SNE a considéré que cela avait contribué à dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente de Nintendo et conduit certains d'entre eux à racheter de nouvelles manettes.

Estimant que ces faits constituaient le délit de pratique commerciale trompeuse ayant altéré le comportement économique des consommateurs dans leur décision de solliciter ou non le service après-vente de Nintendo et, dans certains cas, dans leur décision de faire réparer ou de remplacer les manettes, le SNE de la DGCCRF a transmis en 2025, au parquet de Nanterre, les conclusions de ses investigations.

Après l'accord du procureur de la République, il a été proposé à la société Nintendo of Europe une transaction pénale d'un montant de 35 000 000 euros qu’elle a acceptée ainsi que la publication de ce communiqué sur la page d'accueil du site www.nintendo.com/fr-fr. Un communiqué sera aussi publié sur le site et sur les réseaux sociaux de la DGCCRF.

Dans le cadre d'une action coordonnée au niveau européen, Nintendo of Europe s'est officiellement engagée en 2023 à assurer gratuitement la réparation des manettes affectées par ce dysfonctionnement, même au-delà de la garantie légale »2. Les demandes doivent être effectuées directement sur le site Nintendo (https://www.nintendo.com/fr-fr/Assistance/Reparations/Reparations-1770166.html?issue=ControlSticksNotResponding&system=HAC).

Plus d'information et de conseils sur les droits des consommateurs et les achats en ligne sur www.economie.gouv.fr/dgccrf.