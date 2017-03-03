Joy-Con Drift - La DGCCRF condamne Nintendo of Europe à une amende de 35 millions d'euros

Ne nous mentons pas, le Joy-Con Drift a été un cauchemar pour de nombreux possesseurs de Nintendo Switch depuis sa sortie le 3 mars 2017, rendant des manettes inutilisables et nécessitant un remplacement. Si Nintendo a (tardivement) joué le jeu en proposant de remplacer gratuitement les manettes défectueuses ces dernières années, le mal était fait. En France, la firme japonaise vient d'être épinglée par la DGCCRF (Direction générale de la #Concurrence, de la #Consommation et de la Répression des #fraudes), et va devoir s'acquitter d'une amende de 35 millions d'euros. Le motif évoqué est "pratique commerciale trompeuse concernant l'existence d'un dysfonctionnement affectant certaines manettes Joy-Con de la console Nintendo Switch 1 lancée en mars 2017".

Si l'on devait faire du mauvais esprit, on dira que ce sont les consommateurs qui ont été floués dans l'histoire, mais que c'est l'État qui récupère les sous pour le préjudice, mais c'est un autre débat.